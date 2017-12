Anni-Frid Reuss a pierdut un proces de patru milioane de dolari

Cântăreaţa Anni-Frid Reuss, fostă membră a formaţiei Abba, a pierdut procesul cu templul budist Yangtorp Qigongo, căruia îi împrumutase patru milioane de dolari, sumă pe care reprezentanţii templului au considerat-o donaţie. Fosta membră a formaţiei Abba nu a reuşit să recupereze banii pe care declară că i-a împrumutat templului budist. Anni-Frid Reuss, împreună cu iubitul şi asociatul său, Henry Smith, nu au reuşit să obţină executarea silită a centrului Yangtorp Qigongo, care include un templu budist şi un hotel, pentru a-şi recupera banii. Reprezentanţii templului budist au declarat că acea sumă a fost, de fapt, o donaţie făcută de vedetă, iar Anni-Frid Reuss nu a avut suficiente dovezi în faţa instanţei pentru a demonstra contrariul. Avocatul vedetei a declarat că este surprins de verdict, dar că acest eşec este doar primul pas dintr-un proces mai amplu.

Grupul Abba a debutat în 1970 şi s-a destrămat în 1982, însă albumele sale continuă să se vândă şi în zilele noastre. Trupa Abba a devenit cea mai bine vândută formaţie din istoria muzicii pop, graţie unor piese devenite celebre precum “Money, Money, Money” sau “The Winner Takes It All”. Deşi s-a destrămat în 1982, Abba s-a bucurat de o renaştere spectaculoasă cu ajutorul piesei de teatru şi al musical-ului “Mamma Mia!”, inspirat din numeroasele hituri ale trupei. În 2010, grupul suedez Abba s-a numărat printre legendele muzicale incluse în Rock and Roll Hall of Fame.