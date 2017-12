„Anonima” care încinge spiritele la Teatrul „Oleg Danovski”

„Ape tulburi din nou la Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” Constanţa” este numele unei scrisori anonime, semnată de „un grup de artişti şi personal TESA” din cadrul instituţiei şi trimisă, miercuri, pe adresele electronice ale mass-media constănţene. Conţinutul „neasumat”, acuzele grave la adresa conducerii Teatrului „Oleg Danovski” au stârnit reacţii imediate. Directorul instituţiei de cultură, soprana Daniela Vlădescu, a susţinut prin declaraţii şi documente oficiale contrariul celor afirmate în cuprinsul epistolei anonime, a cărei semnatară ar fi, potrivit managerului, o colaboratoare nemulţumită a teatrului: soprana Roxana Cetali.

JAPONEZII... SALVATORI Scrisoarea este structurată pe trei teme: „afaceri murdare pe banii şi imaginea teatrului”, „un director artistic arogant şi nesimţit” şi „instituţia operei, centru de îngrijire pentru căţei şi pisici”. La primul „punct” se aduc acuzaţii grave, cum ar fi faptul că în „teatrul nostru cântă şi dirijează din ce în ce mai mulţi japonezi de o calitate artistică mediocră (…)”, iar dirijorii niponi plătesc „la negru” să cânte şi să dirijeze.

„Sunt şi japonezi care sunt de o calitate excepţională, cum a fost şi Akiko Haiyakawa, care a susţinut un rol extraordinar în spectacolul „Nabucco” (...). E onorant să avem un japonez care să cânte atât de bine, căruia să-i plăteşti cel mai mic onorariu posibil, fără să-i plăteşti transport şi cazare”. Aceasta a mai spus că dirijorul Koichi Inoue a plătit, în noiembrie 2010, când teatrul a trecut prin clipe grele, remuneraţia pentru fiecare colaborator al TNOB. „Aceşti colaboratori nu sunt aduşi de mine. Ei au lucrat cu acest teatru cu mulţi ani înainte”, a spus Vlădescu, precizând că multe spectacole sunt cedate.

DIURNE LEGALE În ceea ce priveşte deplasările în ţară ale teatrului care „se fac nerespectând minimele condiţii umane de transport şi cazare, iar plata artiştilor teatrului pentru aceste deplasări este întotdeauna diurna de 10 ron/zi, bani care nu ajung nici pentru sandvişurile necesare drumului”, directorul TNOB aduce ca argument anexa Hotărârii 1860/2006. În cuprinsul textului legii se stipulează suma de 13 lei, pentru persoana aflată în delegare sau detaşare. Soprana Daniela Vlădescu a pus la dispoziţia presei copia a două referate, parafate şi ştampilate, în care se arată că artiştii plecaţi în deplasare au primit câte 13 lei/ zi. De asemenea, aceasta a prezentat şi un stat de plată a diurnelor cu semnătura beneficiarilor. Mai mult, în conţinutul unui contract de prestare servicii artistice din 10 mai 2012, încheiat de TNOB cu o persoană fizică autorizată, se arată că aceasta din urmă trebuie să asigure cazarea personalului în camere cu maxim două paturi, precum şi prânzul şi micul dejun.

„PENTRU MINE, „ANONIMA” ESTE CA BANCA DIN PARC” „Directorul artistic arogant şi nesimţit” la care face referire scrisoarea este baritonul Ştefan Ignat, despre care se spune în „anonimă”, printre altele - salariu pe măsură, onorarii mari - că „toate rolurile de bariton din teatru au fost acaparate de el, astfel încât el cântă tot”. Directorul general al TNOB precizează că Ştefan Ignat îndeplineşte funcţia de consilier artistic, fiind plătit pe măsura responsabilităţilor. „În organigramă nu există funcţia de director artistic (...). Noi nu avem baritoni dramatici. Avem doi baritoni lirici tineri, Marius Eftimie şi Cătălin Ţoropoc, care nu pot acoperi rolurile de bariton dramatic”, a spus Daniela Vlădescu. Contactat de „Telegraf”, baritonul Ştefan Ignat a declarat: „Nu voi da niciodată curs la... anonime. Pentru mine, „anonima” este ca banca din parc. E ca şi cum aş vorbi la pereţi”.

ROXANA CETALI RESPINGE ACUZAŢIILE Contactată telefonic, soprana Roxana Cetali a spus că respinge acuzaţiile care i se aduc. „Nu am nicio legătură cu toate acuzaţiile care mi s-au adus în presă, eu am fost jignită. Nu am legătură cu scrisoarea şi cu tot ceea ce se vehiculează. Mi s-au adus acuzaţii grave şi îmi voi lua un avocat”, a spus soprana.

„Pista” care o determină pe Daniela Vlădescu să atribuie „anonima” Roxanei Cetali este faptul că aceasta ar fi nemulţumită de remuneraţia pe care ar fi primit-o în urma rolului pe care l-a susţinut în spectacolul „Trubadurul” din 3 iunie, când soprana ar fi rupt contractele de colaborare în faţa personalului de la resurse umane. Rămâne de văzut cum se va soluţiona acest conflict generat de scrisoarea anonimă şi dacă semnatarii îşi vor dezvălui, până la urmă, adevărata identitate, cât şi scopul real al... misterioasei misive.