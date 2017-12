„Anonimul” se deschide cu „The Tree of Life”

„The Tree of Life”, câştigătorul trofeului Palme d\'Or de la Cannes, de anul acesta, va deschide cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film „Anonimul”, care se va desfăşura între 8 şi 14 august, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Cel mai recent film în regia lui Terrence Malick, cu Brad Pitt în rolul principal, prezintă povestea unei familii din centrul Statelor Unite ale Americii, în anii \'50, urmărind traseul vieţii celui mai mare dintre fraţi, Jack. Acesta trece de la inocenţa copilăriei la deziluziile maturităţii, în încercarea de a se împăca cu tatăl său.

Pentru filmul „La hotarul dintre viaţă şi moarte/ The Thin Red Line”, Terrence Malick a câştigat Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin, în 1999 şi a primit două nominalizări la Premiile Oscar - pentru cel mai bun regizor şi respectiv pentru cel mai bun scenariu adaptat. Terrence Malick este cunoscut publicului pentru titluri precum „Banda sălbatică/ Badlands” (1973), „Zile în Paradis/ Days of Heaven” (1978) sau „Lumea nouă/ The New World” (2005).

Festivalul Internaţional de Film Independent „Anonimul” îşi menţine structura competiţională. Competiţia de lungmetraj va include şapte titluri, selecţia fiind realizată de Ludmila Cvikova, de anul acesta, Head of International Programming în cadrul Institutului de Film din Doha, Qatar. Cele şapte titluri vor concura pentru Marele Premiu al Festivalului de Film „Anonimul” în valoare de 3.000 de dolari, premiu acordat exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la festival.

Pentru secţiunea de scurtmetraj, au fost înscrise 300 de scurtmetraje de ficţiune şi animaţie din 37 de ţări. Scurtmetrajele incluse în selecţia realizată de criticul de film Irina-Margareta Nistor vor concura pentru premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficţiune, respectiv cel mai bun scurtmetraj de animaţie, fiecare în valoare de 1.000 de dolari, premii acordate exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la Sfântu Gheorghe. De asemenea, Fundaţia „Anonimul” va acorda Premiul „Ovidiu Bose Paştină”, în valoare de 1.000 de dolari, pentru un scurtmetraj de ficţiune.

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent „Anonimul” este organizată de Fundaţia „Anonimul”, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Centrului Naţional al Cinematografiei, Institutului Cultural Român, Consiliului Judeţean Tulcea şi Televiziunii Române, producător asociat.