Anonymous anunţă sfârşitul Internetului

Deşi există dovezi serioase care atestă puterea grupului de hackeri Anonymous, cel mai nou anunţ ridică serioase semne de întrebare. Anonymous a anunţat că va declanşa operaţiunea Global Blackout, pe 31 martie, despre care susţine că va avea urmări dezastruoase pentru omenire, în general. Ca o formă de protest împotriva “preşedinţilor iresponsabili de ţări şi a bancherilor care înfometează planeta pentru propriul divertisment sadic”, Anonymous vrea să dea jos mai multe servere de root DNS ce stau la baza traducerii adreselor de Internet introduse într-un browser in IP-uri. În total, este vorba de 13 servere globale ce deţin unele din cele mai complete liste de nameservere şi care stau la baza întregului proces de traducere a numelui de domenii în adrese IP – Internet Protocol. Se vor folosi unelte inhouse de tip DDOS sau DNS care ar trebui să inunde cu cereri serverele root principale întârziindu-le funcţionalitatea până la blocare.

Robert Graham, director executiv în cadrul Errata Security, a adus mai multe argumente de ce ideea celor de la Anonymous ar putea fi ori un eşec, ori o tentativă reuşită fără repercusiuni majore asupra desfăşurării activităţii online: ”Ar putea afecta câteva din serverele root DNS, dar este puţin probabil să le poată da pe toate jos pentru o perioadă prea mare de timp. Ca urmare, în ziua anunţată ca fiind Global Blackout este puţin probabil ca prea mulţi utilizatori să sesizeze o problemă”. Argumentând mai departe, Robert Graham afirmă că un atac asupra unui server din cele 13 nu are nicio şansă se le afecteze pe celelalte 12 din cauza unei funcţii intitulate anycasting. Aceasta se traduce prin distribuţia cererii care nu poate fi procesată de un server către altul care conţine aceleaşi informaţii în timp real, fără niciun fel de întârziere. Pe lângă acest aspect, mai trebuie reţinut un detaliu. Global mai are sute de servere ce clonează conţinutul serverelor root DNS în permanenţă pentru a uşura şi mai mult propagarea respectivelor informaţii de domain name server. Şi operatorii locali de Internet pentru a mări viteza de acces la site-uri înregistrează informaţiile serverelor root DNS în memoria cache şi o actualizează de cele mai multe ori o singură dată pe zi. Cu o astfel de metodologie, foarte mulţi utilizatori nici măcar nu depind de buna funcţionare în permanenţă a serverelor menţionate mai sus.