ANP are dubii cu privire la munca prestată de Gigi Becali?

21:28:24 / 01 Mai 2014

alo justitia

chiar ne credeti trogloditi ,ne insultati inteligenta chiar asa ,la parnaie cu procurorul care a aprobat asta,sunt detinuti care bolnavii fiind ajung la gesturi extreme gen batut cuie in craniu si nu ii baga nimeni in seama pe cand mascariciul asta e tinut in palma si aplaudat rusine lor ,rusine noua ca acceptap