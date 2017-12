La Centrul Cultural din Ovidiu, sâmbătă a fost proclamată zi de sărbătoare, Ansamblul „Dobrogeanca” aniversând opt ani de existenţă. Toţi cei 100 de membri ai ansamblului folcloric care face cinste localităţii constănţene s-au reunit, cu mic, cu mare, pentru a rememora clipe de neuitat, păstrate printre amintiri, în fotografii şi filmuleţe cu valoare de document.

Povestea ansamblului a început în urmă cu opt ani, într-o zi de ianuarie, când profesorul coregraf Elena Dordea a luat „la pas” cele două şcoli din localitate, pentru a forma un ansamblu. Începutul a fost timid: doar 30 de membri, cu vârste de 12 ani, în prezent, „seniorii” grupului. „În ianuarie 2003, am mers împreună cu directorul Centrului Cultural Ovidiu, Stan Romică, la cele două şcoli din oraşul Ovidiu, am făcut un anunţ şi o preselecţie. Am început cu o grupă de 23 de copii, iar în 2004, am participat la primul spectacol internaţional, în Franţa. De atunci, am ajuns să avem 100 de copii care dansează şi două soliste, Mihaela Enciu, care a terminat Conservatorul şi Mădălina Gorţan, elevă în clasa a VI-a la Colegiul Naţional de Arte Regina Maria”, a spus dăruita coregrafă Elena Dordea.

Din cadrul întâlnirii-evocare, care s-a desfăşurat într-o ambianţă de familie, nu au lipsit aducerile-aminte, dansul - un joc dobrogean susţinut de „seniori”, dar nici tortul festiv. A doua zi după „petrecerea” aniversară, copiii şi adolescenţii s-au ocupat serios de repetiţii, deoarece, din vară, îi aşteaptă o mulţime de competiţii naţionale şi internaţionale, fără a pune la socoteală Zilele Oraşului Ovidiu. Festivalul de folclor din Ungaria, competiţia internaţională „Ana Lugojana” din Timiş şi „Peştişorul de aur” de la Tulcea sunt doar câteva dintre concursurile pe care „Dobrogeanca” trebuie să le onoreze.

„Dacă mă întreabă cineva câţi copii am, răspund: trei - o fetiţă de 11 ani, un băieţel de trei ani şi ansamblul „Dobrogeanca”, de opt ani. Sper să fiu sănătoasă, să ajungem la cât mai mulţi ani. Este munca mea. Tot ce mi-am dorit am reuşit să realizez, ajutată de colegii mei de la Centrul Cultural Ovidiu”, a spus, emoţionată, coregrafa Elena Dordea, care, de câteva zile, a pus şi bazele unei trupe de dans... modern.