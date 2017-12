Ansamblul-mesager al folclorului românesc şi turcesc, la Istanbul

Ansamblul folcloric „Delikanlıar”, aparţinând Uniunii Democrate Turce din România (UDTR), a participat zilele trecute la Festivalul Internaţional de Muzică şi Dans de la Istanbul, organizat de Asociaţia Folclorică „Boğaziçi”. Festivalul a reunit participanţi din România, Bulgaria, Grecia, Georgia, Tatarstan, Kîrgîzstan şi ţara gazdă, Turcia. Potrivit reprezentanților UDTR, ansamblul folcloric „Delikanlılar” a fost singura formaţie care a reprezentat România. Tinerii componenţi ai ansamblului au prezentat o suită de dansuri populare româneşti, printre care și geampara, ofiţereasca, o horă moldovenească şi un joc din zona Făgăraşului, dar şi dansuri tradiţionale ale turcilor dobrogeni. ”A fost o premieră pentru ansamblul „Delikanlıar” să prezinte dansuri populare româneşti, doarece repertoriul nostru cuprinde numai dansuri tradiţionale turceşti. Am reuşit în timpul-record de trei zile să învăţăm dansuri din trei regiuni geografice ale României, pentru care am primit ropote de aplauze. Prin participarea noastră la acest festival am demonstrat încă o dată că etnicii turci din Dobrogea reprezintă o punte de legătură între România şi Turcia, ”a declarat coregraful ansamblului, Derya Amet.