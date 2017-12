ANSVSA vaccinează porcii cu apă chioară din Olanda!

Nici nu s-au stins bine ecourile scandalului vaccinurilor expirate din Olanda, folosite în 2006 la imunizarea porcilor româneşti, că un altul este pe cale să tensioneze relaţiile ţării noastre cu UE. După patru ani în care România a trecut dintr-un eşec în altul în lupta cu eradicarea pestei porcine, autorităţile veterinare vor să scape de această boală cu… apă de ploaie! Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a fost notificată, pe 18 aprilie, că mai multe loturi de vaccin marker, folosit contra pestei în ferme, au o imunitate scăzută, astfel că a stopat furnizarea de vaccinuri marker către direcţiile veterinare judeţene. Potrivit preşedintelui ANSVSA, Radu Roatiş, semnalul de alarmă a fost tras chiar de furnizorul vaccinurilor marker, firma olandeză Intervet. În aceste condiţii, ANSVSA a blocat depozitul Intervet din Bucureşti, stopînd furnizarea vaccinurilor pînă la obţinerea unor informaţii tehnice detaliate din partea Agenţiei Europene de Medicină (European Medicines Agency - EMEA). Am oprit distribuţia de la depozit şi aşteptăm informaţii tehnice mai detaliate de la producător şi de la EMEA, aspecte tehnice privind loturile respective. În funcţie de aceste informaţii putem acţiona mai departe. Nu am oprit vaccinarea cu vaccinuri de tip marker, ci doar distribuţia din depozit. Oricum, multe dintre ferme nici nu mai aveau vaccinuri, iar aceste loturi de vaccin, chiar dacă au o imunitate mai scăzută, nu au niciun efect advers”, a declarat Radu Roatiş. România nu achiziţionat în acest an doze de vaccin de tip marker, produsele folosite provenind din Olanda şi fiind furnizate în 2006. Totuşi, Roatiş a arătat că nu vor fi folosite doze de vaccin care nu corespund standardelor de calitate. “Dacă nu se dau elemente de siguranţă, nu este acceptabilă folosirea unui vaccin care nu este în acord cu standardele pentru care a fost autorizat. Noi vaccinăm pe baza unei decizii comunitare, iar în moomentul în care nu vor exista garanţii ferme privind vaccinul, noi putem cere modificarea deciziei pentru România, astfel încît să nu mai vaccinăm cu acest tip de vaccin. Dar nu putem vorbi pînă nu avem informaţiile tehnice complete”, a mai precizat el.