Anthony Hopkins îşi expune picturile la Londra

Actorul britanic vrea să demonstreze că are şi talent de pictor, lucrările sale fiind expuse de marţi într-o galerie din Londra, scrie presa britanică. După ce vor putea fi admirate timp de cinci zile în capitala Angliei, cele aproximativ 50 de picturi abstracte şi peisaje semnate de Anthony Hopkins vor fi mutate într-o galerie din oraşul scoţian Edinburgh. Cinci dintre lucrări vor putea fi cumpărate, la preţuri cuprinse între 1.850 şi 26.800 de lire sterline, iar încasările vor fi donate unor organizaţii caritabile.

Anthony Hopkins a început să picteze în 2002, iar de atunci lucrează zilnic în studioul său din Malibu. Actorul, cunoscut şi pentru pasiunea sa pentru cântatul la pian, a mai avut expoziţii în SUA şi Canada, însă expoziţia de la Gallery 27 din Londra este prima din Europa. În vârstă de 72 de ani, Anthony Hopkins are în palmares un Oscar, câştigat în 1992, pentru rolul din “The Silence of the Lambs” şi alte trei nominalizări la prestigioasa distincţie acordată de Academia Americană de Film.