Anthony Kiedis s-a bătut cu un agent de pază

Solistul trupei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, a fost surprins de camerele de filmat în timp ce se bătea cu un agent de pază care nu a dorit să îl lase să se apropie de membrii trupei The Rolling Stones, cazaţi într-un hotel din statul Pennsylvania. Kiedis tocmai intrase în holul hotelului Four Seasons din Philadelphia, vineri, în momentul în care rockerii din trupa The Rolling Stones ieşeau din hotel. Însoţit de o prietenă, Anthony Kiedis a vrut să îi salute pe celebrii rockeri britanici, însă agenţii care asigurau securitatea acestora l-au împiedicat să se apropie, crezând că era un simplu admirator al trupei. Potrivit înregistrărilor realizate de camerele video amplasate în hotel, obţinute de site-ul TMZ.com, Anthony Kiedis a început să se certe şi apoi să se bată cu agenţii de securitate, iar disputa lor a fost oprită în cele din urmă de poliţişti.

Nu se ştie, deocamdată, dacă acel agent de pază care a început bătaia cu solistul trupei Red Hot Chili Peppers era un angajat al hotelului sau un angajat al trupei The Rolling Stones, aflată în această perioadă într-un turneu special prin care aniversează 50 de ani de carieră. Formaţia britanică a susţinut, vineri seară, cel de-al doilea concert la Wells Fargo Center din Philadelphia.