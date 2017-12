„Anti-băsismul nu mai e suficient pentru a duce ţara mai departe”

Senatorul PSD Mircea Geoană a declarat luni seară, în cadrul unei emisiuni TV, că anti-băsismul nu mai este suficient, ca principal ingredient, pentru a duce ţara mai departe. “Avem în faţă un an extrem de complicat. Este clar că o imensă majoritate a românilor au în continuare o aşteptare de la cei care guvernează ca adevărul despre ceea ce s-a făcut pe vremea regimului Băsescu şi a regimului PDL, plus alţii, în vremea lui Băsescu, să fie adus la suprafaţă. Anti-băsismul trebuie dus în continuare. Nu poţi să spui că ce s-a întâmplat în anii precedenţi trecem sub tăcere, băgăm la congelator şi e treaba istoricilor să afle. Nu, e treaba noastră, ca oameni politici care sunt azi la guvernare, să aflăm întregul adevăr despre regimul trecut”, a spus Geoană. Senatorul a mai spus că decizia USL de organizare a referendumului pentru validarea Constituţiei modificate simultan cu europarlamentarele din luna mai reprezintă o mutare îndrăzneaţă, care aduce un lucru pozitiv.