Antibiotice naturale care ne scapă de infecții ușoare

Nu este pentru prima dată când specialiștii avertizează că nu este bine să înghițim pastile după bunul plac, la indicațiile unor vecini sau ale altor persoane fără o pregătire medicală în acest sens. Prin faptul că luăm, de exemplu, de capul nostru, antibiotice nu facem altceva decât să alcătuim un teren propice bacteriilor care rezistă la antibiotice. Acest lucru este extrem de periculos, pentru că bacteriile nu prea mai pot fi distruse, astfel existând riscul de a infesta și alți oameni. S-ar părea că sunt deja boli cu transmitere sexuală rezistente la antibiotice, iar acest lucru este cu adevărat o problemă. Tocmai din acest motiv, sunt specialiști care spun că ar fi bine să mai apelăm, din când în când, și la metodele naturiste, bineînțeles dacă avem de-a face cu o infecție ușoară. Printre antibioticele naturiste care au efectul scontat precizăm: usturoiul, oțetul din cidru de mere, hreanul, dar și ceapa, scrie Antena 3. Astfel, în cazul usturoiului, sunt studii care arată că alicina, substanța care îi dă mirosul caracteristic, are proprietăți antibiotice și antivirale. Un studiu a arătat că alicina reduce riscul de a răci cu până la 64%, iar în cazul în care ai răcit, reduce simptomele cu până la 70%. Cât privește oțetul din cidru de mere, el conține acid acetic și acid malic laolaltă cu minerale, vitamine și aminoacizi. S-a demonstrat că hreanul este un antibiotic bun, este eficace în combaterea infecțiilor sinusurilor, infecțiilor intestinale, ale vezicii urinare și a infecțiilor pielii. Are un conținut bogat în sulf, care, probabil, contribuie la proprietățile sale antibiotice. Se mai spune că hreanul are abilitatea de a ajuta la eliminarea paraziților din organism. Ceapa a fost utilizată timp de secole pentru a reduce inflamațiile și a vindeca infecțiile. Ea conține quercetină, care anihilează radicalii liberi din organism. De asemenea, ceapa îmbunătățește absorbția vitaminei C, ceea ce întărește răspunsul sistemului imunitar la infecții.