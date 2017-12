Antidot pentru războinicii din PDL

În opinia unora, candidatura lui Paul Brânză la şefia PDL Constanţa, organizaţia judeţeană, evident, în postura de favorit, răstoarnă carul mare! Cu alte cuvinte, reprezintă o surpriză de proporţii, ca şi cum directorul general al ANR (Autoritatea Navală Română) ar fi un debutant în politică. De regulă, aşa se întâmplă cu oamenii educaţi şi cu mult bun simţ, care stau în banca lor, motiv pentru care nu sunt băgaţi în seamă. Ştiţi cum e în politică. Nu ai gura mare, nu exişti! Dacă, direct proporţional cu tupeul din vene, nu aveau gura mare, cu siguranţă, foştii primari din PSD, “înfiaţi” de PDL Constanţa, ar fi zăcut pe tuşă. Practic, nu există scandal în care tenorii pesedişti să nu contribuie la îmbogăţirea zestrei pedeliste de vocalize. Pe un ton din ce în ce mai ridicat, dumnealor emit pretenţii de-a dreptul absurde, arătându-şi muşchii în disputa pentru şefia partidului. În acest vacarm de nedescris, nominalizarea, deloc întâmplătoare, a lui Paul Brânză, ca virtual câştigător al preşedinţiei partidului, i-a descumpănit pe cei care, la rândul lor, agăţându-se de pluta pesedistă, încearcă să se distanţeze în mari favoriţi. Sigur, puşi în faţa faptului împlinit, dumnealor pozează în susţinătorii lui Brânză şi încearcă să ne convingă cum că toată această manevră face parte dintr-o strategie bine pusă la punct. Cu alte cuvinte, ei l-au pregătit pe Brânză în subteranele partidului sau pe holurile ANR, lansându-l în cursă după ce toţi combatanţii şi-au epuizat energiile creatoare în tot felul de conflicte şi scandaluri de doi lei! Aiurea. Noua brânză pedelistă nu le-a picat corespunzător unora din partid, cunoscut fiind faptul că favoritul este foarte bine văzut şi apreciat la Cotroceni. Era de aşteptat să le cadă greu la stomac… Numele lui Paul Brânză este vehiculat la doar câteva zile după ce Elena Udrea i-a urecheat pe războinicii din PDL Constanţa, ameninţându-i cu excluderea din partid! Drept să spun, nu mă aşteptam ca unii dintre ei să fie puşi cu botul pe labe! La unison cu doamna Udrea, liderul PDL Mangalia i-a mustrat şi dumnealui pe războinici, sfătuindu-i să-şi lase armele la depou! După o lungă perioadă de cafturi prelungite, am auzit din gura lui îndemnuri patetice la pace şi frăţie! După ce s-a luat în permanenţă la harţă cu Mircea Banias, Iorguş zice: ”Vreau să cred că în PDL Constanţa nu sunt două echipe, ci o singură mare echipă care are mai multe variante, mai multe propuneri de candidaturi”(!!) Sunt de-a dreptul copleşit de noianul de modificări radicale din acest partid şi de tentativa celor doi politicieni de a-şi schimba blana! După acest preambul declarativ, cu expuneri despre disciplină şi unitatea partidului, apare Paul Brânză pe post de paratrăznet şi aproape toţi guralivii sunt reduşi la tăcere. Nu mă îndoiesc că “tata mare” de la Cotroceni s-a săturat de mahalaua politică din PDL Constanţa. Mai mult decât atât, nu cred că este încântat ca o grupare amputată la doctrina pedelistă să-şi facă loc cu coatele în fruntea partidului… Presupun că prezidentul este mult mai legat de flotă, mă rog, de umbra ei, decât de viaţa satelor. Cu doi candidaţi de aceeaşi factură, l-am inclus aici şi pe Mircea Banias, “tata mare” nu riscă să o ia prin bălării. În definitiv, viaţa portuară este mult mai complexă. După cum am mai consemnat la această rubrică, Paul Brânză este singurul contracandidat serios al lui Banias. Deocamdată, e bun ca antidot pentru războinicii din PDL…