Antifrauda - amenzi și confiscări de 4,6 milioane euro pe zi!

07:23:12 / 19 Decembrie 2014

Recuperarea

Constatari mari de pagube de miliarde de lei foarte bine dar interesul este din volumul asta de pagube constatate cat sa recuperat operativ care este procentul de recuperare si cati bani a intrat in perioada respectiva in bugetul statului.Asta-i oportunitatea contolului recuperarea nu sa constati pagube te inregistrezi cu ele agenti economici se judeca castiga in instanta si ce denota asta ca controlul nu si-a atins scopul