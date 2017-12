Antifrauda, la mare, la soare...

08:33:46 / 04 Mai 2015

un mic PATRON

am muncit de cand ma stiu ca sa adun niste bani sa-mi fie mai bine.de 10 ani am o societate.statul in loc sa-mi pupe mana pentru ca am investit bani in sistem ei mi-o rup.ei nu sunt pro romania sau pro romani.din pacate asistam la o distrugere a romaniei.in loc sa ne ajute pe noi,ei au dat mana (pentru COMISION) cu lanturile mari de magazine si acum se plang ca e marit pretul la raft.dupa parerea mea-CUM A-TI ASTERNI ASA DORMI).succes.