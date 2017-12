Antoanela Manac, cea mai bună triatlonistă din România în 2016

La finalul săptămânii trecute, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român din București a avut loc a patra ediție a Galei Triatlonului Românesc, o adevărată sărbătoare a unui sport care devine din ce în ce mai popular în România și, mai ales, în orașul de la țărmul mării, gazda celui mai important eveniment intern, Triathlon Challenge Mamaia. În cadrul festivității au fost desemnați cei mai buni triatloniști români, în funcție de rezultatele obținute pe parcursul întregului an. Pentru a doua oară consecutiv, constănțeanca Antoanela Manac a fost aleasă cea mai bună triatlonistă la senioare, după ce în 2014 își adjudecase distincția la nivel de junioare. „Sunt foarte bucuroasă, este pentru a treia oară când primesc acest premiu și a doua oară consecutiv la nivel de senioare. A fost un an excelent, mai bun decât precedentul, chiar dacă am participat la mai puține curse. Momentele cele mai importante au fost Campionatele Naționale, unde am câștigat titlul, Campionatele Balcanice, la care am ocupat ultima treaptă a podiumului, dar și participarea la Campionatele Europene și la cele Mondiale sub 23 de ani, unde am sosit de fiecare dată pe locul 29”, a declarat sportiva legitimată la Atena Sport Club Constanța și pregătită de antrenorul Filip Grigorescu.

Pentru sezonul viitor, Manac și-a fixat obiective îndrăznețe, mai ales că este anul în care începe un nou ciclu olimpic. „Primul obiectiv este să intru în noul proiect al federației, Tri-Go-Tokyo, un program care are își propune participarea a cel puțin unui triatlonist român la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Apoi, îmi doresc să mă calific din nou la Campionatele Mondiale sub 23 de ani, care vor avea loc la Rotterdam, dar și cât mai multe clasări în primele 15 locuri la cursele importante, pentru a aduna puncte în clasamentul european”, a mărturisit triatlonista în vârstă de 21 de ani.

Chiar dacă este în pauză competițională, constănțeanca nu a plecat în vacanță, ci a mers la cursuri, fiind studentă în anul III la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius“. „În ianuarie am examene, dar am schițat deja un program de pregătire pentru sezonul următor. Voi participa la Cupa Federației, care va avea loc la 29 ianuarie, apoi voi merge într-un cantonament, cel mai probabil în Turcia”, a explicat Manac.

În cadrul galei au mai fost premiați cel mai bun triatlonist, Ciprian Bălănescu, dar și cel mai bun junior, Erick Rogoz.

