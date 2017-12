Antologie de cultură şi artă

Clubul Artelor „Solteris”, care îşi desfăşoară activitatea la Cercul Militar Mangalia, întâmpină noul an cu un eveniment editorial, lansarea „Antologiei de Cultură şi Artă”, lucrare aflată la cea de-a treia ediţie. Volumul, coordonat de scriitoarea Emilia Dabu, va fi publicat la Editura Ex Ponto, sub egida Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR). În cele 150 de pagini ale antologiei vor fi redate creaţiile a 43 de scriitori, pictori şi ziarişti, membri ai USR, ai Uniunii Artiştilor Plastici şi ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti. Lucrarea va cuprinde şi lucrări semnate de profesori, medici şi ingineri, din ţară şi străinătate, dar şi de elevi, deoarece unul dintre dezideratele acestei antologii îl reprezintă promovarea tinerei generaţii.

„Marile bogăţii materiale vin şi trec. Cărţile, tablourile, creaţiile muzicale, îmbogăţesc ţări şi generaţii, în timp ce creatorii adevăraţi trăiesc la limita de supravieţuire, de cele mai multe ori. Clubul artelor Soleris a ales sa supravieţuiască prin Artă, prin înţelepciunea de a pune spiritul pe primul plan”, a precizat preşedinta Clubului „Solteris”, scriitoarea Emilia Dabu, cea care cooordonează „Antologia de Cultură şi Artă”. Printre pictorii ale căror creaţii vor fi redate în paginile antologiei se numără: Valentin Anesia din Franţa, laureat al Academiei Europa - America, Luiza Cala, laureată cu premiul I la Cannes, Karl Robert Perko, membru al Artiştilor Plastici Europeni, Gabriel Balasz, Nicolae Găgeanu şi Marcela Dabu. De asemenea, în tom vor fi cuprinse lucrări semnate de preşedintele USR, Filiala Dobrogea, Cristina Tamaş, Ovidiu Dunăreanu, Mihaela Burlacu, Lucian Mănăilescu, Cezar Vasiliu din Canada, vicepreşedintele Asociaţiei Scriitorilor de Limba Română din Quebec, Ionuţ Caragea, Tuulky Vaifananen din Anglia, Tudor Cicu, Steliana Bajdechi şi Maximilian Menut.

Primele două ediţii ale „Antologiei de Cultură şi Artă” au apărut în anii 2005 şi 2007.