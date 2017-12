Antonescu a discutat cu omologul spaniol despre ridicarea restricţiilor la muncă

Preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a avut, ieri, o întâlnire cu omologul spaniol Pío García-Escudero Márquez, cu care a discutat despre ridicarea restricţiilor pentru muncitorii români până la sfârşitul acestui an, dar şi despre eventuale companii care să investească în România. \"Spania a fost şi este un model excepţional de reuşită în ceea ce priveşte integrarea europeană, pornind de la modernizarea internă a Regatului şi planurile naţionale aplicate\", i-a transmis Antonescu preşedintelui Senatului spaniol, potrivit unui comunicat. Un alt subiect abordat de preşedintele Senatului român a fost situaţia comunităţii româneşti din Spania, care aduce avantaje economice Regatului spaniol, exprimând în acest context interesul României în ceea ce priveşte accesul la muncă pentru români. \"Suntem foarte interesaţi de legislaţia dumneavoastră privind dreptul la muncă în Spania. Avem speranţa că, la finalul acestui an, vor fi ridicate restricţiile de muncă pentru cetăţenii români\", a mai afirmat Antonescu. În plus, el i-a transmis lui Pío García-Escudero Márquez că România este interesată în special de companiile spaniole care sunt prezente pe piaţa românească, exprimând speranţa că \"numărul investitorilor şi companiilor spaniole să crească în anii următori\". La rândul său, preşedintele Senatului spaniol a afirmat că România poate beneficia de contribuţia experienţei Regatului spaniol în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, infrastructura de transport, piaţa energetică, promovarea turismului şi a culturii. În finalul întâlnirii, Antonescu i-a transmis omologului său invitaţia ca după în viitorul apropriat să viziteze România.