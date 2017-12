Antonescu candidează pentru că PNL are nevoie de un lider credibil

Deputatul PNL Crin Antonescu a anunţat, ieri, că va candida pentru preşedinţia PNL, dar a arătat că, prin candidatura sa, “nu i-a declarat război” actualului lider liberal, Călin Popescu Tãriceanu. El a mai spus că 27 de organizaţii ale PNL au semnat public în favoarea candidaturii sale. În legătură cu colegul său de partid care şi-a anunţat intenţia de a candida pentru şefia PNL, Antonescu a spus că, dacă ar avea dorinţe de “tandem” sau de “cuplu”, atunci acestea ar fi pentru alte persoane şi nu pentru Ludovic Orban. El a mai spus că în PNL este loc şi pentru Tăriceanu şi pentru Orban. Crin Antonescu şi-a prezentat motivele şi obiectivele care l-au determinat să candideze pentru funcţia de preşedinte al PNL, arătînd că formaţiunea are nevoie de un lider credibil în interiorul şi în afara partidului. El a vorbit despre premizele, obiectivele şi mijloacele pe care le are în vedere, în calitate de candidat pentru şefia PNL, la Congresul liberalilor, din martie: “Fără a readuce o parte semnificativă din cetăţeni la exerciţiul de vot, nu avem nicio şansă. Şansa PNL nu este să se bată cu Băsescu, cu PD-L sau PSD, cu voturile care s-au exprimat la ultimele rînduri de alegeri”. El a menţionat că este vorba despre faptul că un lider politic trebuie să fie credibil atît în interiorul partidului, cît şi în afara partidului: “Liderul PNL trebuie să fie cu faţa spre societate şi cu partidul în spate”. Antonescu a arătat că premizele care l-au făcut să candideze sînt criza de credibilitate a clasei politice, a instituţiilor statului şi a exerciţiului democratic, “demisia electoratului prin absenteismul majoritar şi repetat” la alegeri şi “prezenţa la putere în România a unei alianţe pentru vechiul sistem. Liderul liberal a spus că are ca obiective apărarea şi consolidarea regimului şi instituţiilor democratice. În opinia lui, mijloacele pentru atingerea acestor obiective ar fi reactivarea corpului electoral, reformarea şi constituirea PNL în alternativă politică viabilă, în sensul unei schimbări fundamentale a raportării la electorat şi a profesionalizării actului politic. “Bătălia inevitabilă la prezidenţiele cu Traian Băsescu nu poate fi dusă decît dacă PNL reuşeşte aceste deschideri”, a arătat el. Antonescu a refuzat să aducă reproşuri actualei conduceri a PNL, arătînd că se va abţine de la acest lucru pe parcursul perioadei în care va fi “competitor” cu liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu.