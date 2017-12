Antonescu către Boc: “Credeţi că rapoartele prezidenţiale au devenit lege şi aţi tras ceva prafuri uşoare?”

Şedinţa plenului reunit consacrată dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură a PNL şi UDMR, “Guvernul PD-L-PSD a hotărît: Decît muncă fără rost, mai bine puţin şi prost” pe Legea salarizării s-a desfăşurat, ieri, în prezenţa premierului Emil Boc şi a Cabinetului pe care îl conduce. Înfrîngerea a fost usturătoare pentru opoziţie după ce iniţiatorii acestui demers au contabilizat doar 112 de bile albe în favoarea moţiunii, deşi actul fusese semnat de 121 de parlamentari ai PNL şi UDMR. Alţi 137 de parlamentari, probabil ai PD-L, au votat împotriva acţiunii liberalilor şi udemeriştilor, în timp ce 97 de social-democraţi au preferat să se abţină. De fapt, pedeliştii prezenţi au votat “negativ” cu bilele la vedere sub privirile atente a doi colegi de partid, puşi special lîngă urne pentru a supraveghea şi preveni apariţia unor eventuale “defecţiuni” în propriile rînduri. Pentru a fi considerată adoptată, moţiunea de cenzură a PNL şi UDMR avea nevoie de 236 de voturi exprimate în favoarea sa. În momentul votului însă, doar 251 de parlamentari din totalul de 471 de senatori şi deputaţi existenţi şi-au exercitat dreptul de vot, două voturi fiind anulate de comisia de numărătoare a voturilor. În aceste condiţii, potrivit Constituţiei, legea asumată a salarizării unice merge la promulgare. Şedinţa nu a fost una liniştită, constituind un prilej de “împunsături” între opoziţie şi putere. PD-L a anunţat, iniţial, că nu va participa la vot, însă a revenit asupra hotărîrii. Deputatul Varujan Pambuccian a anunţat că parlamentarii minorităţii naţionale îşi vor respecta promisiunea de a susţine Guvernul şi nu vor vota moţiunea de cenzură, considerînd, totuşi că este momentul pentru “bilanţul eşecului unui număr de măsuri”.

Preşedintele PNL Crin Antonescu l-a criticat pe premierul Boc, căruia i s-a adresat ca unui conducător de tren “beat” de euforie, care a luat prea în serios rapoartele prezidenţiale. “Faceţi adevărate orgii cu miniştrii în locomotivă, vă fugăriţi între dvs, o fugăriţi pe d-na Andronescu s-o aruncaţi pe geam, o ţine d-l Geoană de picioare, încercaţi să vă aruncaţi unii pe alţii!“, a clamat Antonescu. El I-a transmis lui Boc că ştie că ia cuvîntul şefului statului drept lege: “Dar nu cumva credeţi că rapoartele prezidenţiale au devenit lege şi aţi tras ceva prafuri uşoare? Vă întreb cu tot respectul!”. Antonescu a insistat pe ideea că, la sfîrşitul acestui an, adică după alegerile prezidenţiale, Parlamentul îşi va recăpă locul, de centru al vieţii politice, şi a asigurat că va face tot ce-i stă în putinţă pentru ca “aceste legi incoerente să-şi înceteze efectul, să fie abograte sau modificate”. El a criticat şi împrumutul de la FMI, susţinînd că reprezentanţii Fondului au spus că trebuie modificată Legea pe care Executivul şi-a asumat-o pentru a da o nouă tranşă de bani României. El a susţinut că oricum Cabinetul Boc nu face reformă. El a ţinut să vorbească despre “povestea politică mică şi tristă a lui Emil Boc”, care a devenit “un fel de ajutor al preşedintelui-stat”. Premierul Emil Boc a apreciat că moţiunea de cenzură iniţiată de Opoziţie este, în fapt, o “automoţiune” îndreptată chiar împotriva iniţiatorilor, deoarece majoritatea criticilor sînt, practic, formulate la adresa fostului Guvern, care a fost incapabil să promoveze o lege a salarizării bugetare. El i-a acuzat pe fostul premier Tăriceanu şi fostul ministru al Finanţelor, Varujan Vosganian, că au girat clientela politică a PNL prin salarii foarte mari în agenţii, arătînd că pierderea acestor privilegii este motivul pentru care liberalii se agită “ca titirezul”. Premierul a declarat, la ieşirea din sala de plen, referindu-se la atacul lui Antonescu la adresa sa, că nu se coboară la nivelul de jigniri, invective sau alte forme de exprimare, care sînt sub nivelul discursului parlamentar, pentru a răspunde. La rîndul său, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că Mircea Geoană “este zero”, Boc “e zero”, şi a parafrazat, cu formula “Ceauşescu nu fi trist, Partidul Comunist merge înainte prin utecistul Boc”, o zicală care circula la începutul perioadei comuniste. El a criticat faptul că Guvernul condus de Boc nu a venit după nouă luni de activitate cu un plan-anticriză.