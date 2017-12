Antonescu critică atitudinea dictatorială a şefului statului

Cînd a anunţat că va candida pentru Preşedinţia României, liderul liberalilor, Crin Antonescu, a declarat, „cu mîna pe inimă”, că va avea o campanie curată, fără atacuri la adversarii său, şi a promis o campanie civilizată şi de bun simţ. Referitor la bunul simţ, nu ştiu care este semnificaţia acestei expresii în viziunea lui Antonescu, dar discursurile acestuia de, ieri, aflat în campanie la Constanţa, atît din timpul conferinţei de presă, cît şi din întîlnirea de la Casa de Cultură cu electoratul, păreau a contrazice tot ceea ce a promis. De gura lui Antonescu nu au scăpat nici Traian Băsescu, nici Mircea Geoană, ambii creditaţi cu şanse reale la Preşedinţie. Primul luat în colimator şi făcut albie de porci a fost, evident, actualul şef al statului. Crin Antonescu a spus că în România s-a ajuns la nivelul în care un şef de stat decorează militari pentru că au trecut de la un partid la altul, referindu-se la Neculai Onţanu, Gabriel Oprea şi Puiu Iordănescu. Apoi, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale a susţinut că are mai multe atuuri faţă de Traian Băsescu, pe care îl face responsabil pentru actuala criză economică a ţării. Mai mult, preşedintele l-a criticat pe Traian Băsescu pentru faptul că nu vrea să accepte soluţia majorităţii în ceea ce priveşte desemnarea primului ministru. „Argumentul iraţional „nu recunosc o majoritate pentru că nu-mi plac partidele care o compun” se face în ţări unde nu contează dacă e sau nu Parlament. În Europa, niciodată un şef de stat, un ministru, un lider politic cît de cît important, nu a făcut o asemenea afirmaţie, cred de la căderea lui Hitler încoace, pentru că la Franco nu se punea problema”, a precizat liderul PNL.

Dispus să colaboreze cu Băsescu

Brusc, candidatul liberal a declarat că dacă va ajunge şef al statului va avea un dialog, în această calitate, cu Traian Băsescu în cazul în care acesta va fi preşedintele PD-L. „Din punct de vedere instituţional, dacă Traian Băsescu nu mai este preşedinte, oricîte lucruri jenante a făcut, oricît de periculos a fost şi este pentru regimul democratic din România, că este, oricîte lucruri stau sub dubiu în ceea ce priveşte chiar raportarea domniei sale la lege în anumite chestiuni, nu îmi place, dar instituţional, dacă devine preşedintele PD-L, ceea ce e foarte puţin probabil în opinia mea, ca preşedinte al României este normal să am dialog cu un lider politic chiar dacă nu îmi plac”, a spus Antonescu. El a mai spus că se detaşează total de afirmaţiile lui Dinu Patriciu, potrivit cărora, Mircea Geoană are un spirit liberal şi ar fi potrivit ca prim-ministru, Antonescu reafirmîndu-şi opţiunea pentru Klaus Iohannis în postul de premier. Liderul liberal a precizat că nu negociază postul de premier în funcţie de voturile pe care le-ar putea primi în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Liderul liberal a adăugat că, la ora actuală, nu există o alianţă a PNL cu PSD, UDMR sau PC, dar nu exclude posibilitatea realizării unor alianţe după alegeri. „Traian Băsescu spune că în spatele acestei majorităţi stau oameni care nu-i plac: Iliescu, Geoană, Vanghelie. Nici mie nu-mi plac, dar nu noi am fost aliaţi cu aceşti oameni şi cu acest partid. El s-a aliat cu ei. Guvernul PD-L - PSD a fost visul lui Traian Băsescu”, a afirmat Antonescu. Acesta a adăugat că PNL, PSD, UDMR şi PC formează, în prezent, o majoritate în jurul unei „soluţii rezonabile” pe care nu o pot aplica „din cauza obstrucţiei nedemocratice a lui Traian Băsescu”.

Meleşcanu: Cine cîştigă alegerile prezidenţiale numeşte premierul şi în 2012

Prezent alături de Crin Antonescu la Constanţa, vicepreşedintele PNL, Teodor Meleşcanu, consideră că miza alegerilor prezidenţiale din noiembrie este una deosebit de importantă deoarece cine va deveni preşedinte va avea ocazia să numească premiul şi după data de 6 decembrie, dar şi după alegerile prezidenţiale din 2012. „Miza este extrem de importantă, este vorba de guvernarea României în următorii şapte ani, dacă va fi o guvernare de bun simţ sau acelaşi tip de guvernare bazată de scandaluri, atacuri şi războaie între noi”, a declarat Meleşcanu. El susţine că România are nevoie de un alt tip de preşedinte, unul mai puţin conflictual şi consideră că varianta alegerilor anticipate nu ar schimba semnificativ ponderea fiecărui partid în Parlament.