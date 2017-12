Antonescu, încrezător în şansele sale

• ŞANSE MARI • Preşedintele PNL, Crin Antonescu, se vede deja câştigător în lupta cu principalul său contracandidat la şefia partidului, Ludovic Orban. Mult prea încrezător în şansele sale, Antonescu a spus că, dacă în lipsa unui vot pe liste la congres ar fi obţinut într-o confruntare cu Orban la şefia partidului în jur de 90% din voturi, în cazul unui vot pe moţiuni ar obţine un scor de aprox. 75%. „În momentul acesta nu e o bătălie pe şefia PNL, ci e o bătălie pe modul în care acest partid merge mai departe sub aspectul conducerii sale”, a susţinut Crin Antonescu. El le-a transmis liberalilor că „nu încape niciun fel de negociere”, precizând că, dacă asta a fost gândirea lui Orban, s-a înşelat. „Eu nu am avut de gând nicio secundă, atunci când am cerut modificările statutare, când am convocat congresul, să îl elimin pe Ludovic Orban din echipa în care am condus împreună cu alţii partidul în anul acesta, nicio secundă. Opţiunea e a domniei sale. În momentul, însă, în care face această opţiune eu nu am de ce să negociez cu Ludovic Orban sau cu altcineva acest lucru”, a mai spus Crin Antonescu. Pe de altă parte, legat de lista sa, Antonescu a precizat că doreşte să facă această echipă, pentru ca oamenii care se vor regăsi acolo trebuie să ştie şi să ţină minte că sunt acolo nu pentru că i-a pus el, ci pentru că au asumat împreună nişte obligaţii, care sunt prevăzute şi asumate de ei pentru PNL.

• OFERTĂ DE GUVERNARE • De cealaltă parte, prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, în încercarea sa de a atrage voturi, a declarat că este posibil ca, până în 2012, să apară din nou varianta ca PNL să fie chemat la guvernare, precizând însă că „experienţa tristă” a colaborării cu PD-L reprezintă un „handicap extrem de mare\" pentru orice negociere. „Orice partid are ca obiectiv participarea la guvernare, pentru că această participare la guvernare dă măsura valorii partidului respectiv şi oferă şansa aplicării ideilor, principiilor, valorilor şi programelor pe care le elaborează partidul respectiv. PNL nu poate să intre oricum la guvernare. Nu poate intra decât în măsura în care negociază un program de guvernare care să fie în conformitate cu aşteptările, interesele şi aspiraţiile celor care susţin PNL din societate şi decât în măsura în care poate să dea o reprezentare guvernamentală, care să fie o garanţie pentru punerea în practică a acestui program de guvernare”, a declarat Orban. Ludovic Orban precizează că el niciodată nu a respins din start orice posibilitate de a negocia participarea la guvernare. Candidatul la preşedinţia PNL crede că partidul are nevoie de mai multă putere.