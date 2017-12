Antonescu nu l-ar ajuta pe Geoană să devină preşedinte nici contra lui Băsescu

Liderul PNL, Crin Antonescu, afirmă că, dacă el nu ar intra în al doilea tur de scrutin la prezidenţiale, unde s-ar confrunta liderul PSD, Mircea Geoană, cu Traian Băsescu, nu ar accepta să-l sprijine pe Geoană: “Singura miză pe care o vor avea alegerile prezidenţiale din acest an este dacă schimbă ceva esenţial în ţara aceasta sau nu. Or, cu d-l Geoană, ceva esenţial nu se poate schimba!”. Întrebat, de asemenea, dacă, în ipoteza în care ar ajunge preşedinte, iar PNL în postura de partid care să nominalizeze un candidat de premier, l-ar desemna în această calitate pe fostul prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu, Antonescu a afirmat că, în mod categoric, ar face acest lucru: “Dacă ar fi la latitudinea atribuţiilor mele constituţionale şi dacă asta ar fi opţiunea PNL, fără nicio ezitare răspunsul este da”. În replică, liderul PSD, Mircea Geoană, a spus că îi răspunde lui Antonescu în “cel mai neaoş accent românesc - Never say never!” (Niciodată să nu spui niciodată - n.r.). Întrebat, de asemenea, dacă el l-ar sprijini pe preşedintele PNL în cazul în care acesta s-ar califica împreună cu Traian Băsescu în al doilea tur de scrutin, Geoană a declarat că, în opinia sa, Crin Antonescu ar putea intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale doar în cazul în care actualul şef al statului ar ieşi din cursă din primul tur de scrutin: “Deci să se roage pentru această posibilitate, care nu m-ar dezavantaja deloc…”.