Antonescu refuză oferta lui Tăriceanu de a prelua şefia unei filiale locale

Liderul PNL Călin Popescu Tăriceanu i-a făcut, miercuri, la Biroul Politic Central, o ofertă vicepreşedintelui Crin Antonescu, privind alegerea unei filiale judeţene în care să devină preşedinte interimar, însă acesta a refuzat, susţinînd că premierul nu a jucat corect în privinţa conducerii PNL Bucureşti. “Disponibilitatea mea nu este să colorez o construcţie care se face post factum pentru a explica dorinţa premierului de a-l înlătura pe Orban de acolo. Eu am fost dispus, dacă era vorba să ne ocupăm împreună de coordonarea organizaţiei Bucureşti şi de obţinerea de rezultate mai bune, dar nu de a figura într-o piesă de mîna a doua scrisă pentru ochii lumii”, a spus Antonescu. Surse din partid au menţionat că Antonescu a mai avut o intervenţie în timpul şedinţei, în discuţia privind şefia organizaţiilor Neamţ şi Suceava, cînd liberalii au discutat în contradictoriu pe ideea dacă preşedintele interimar ar trebui să fie Romeo Stavarache sau Relu Fenechiu. Antonescu ar fi spus, potrivit surselor citate: “Ce, dom\'le, nu avem voie să facem şi alte propuneri? Care e problema?! În partidul ăsta nu am avut nicio pretenţie exagerată, nu am cerut niciodată funcţii sau să am oameni. Dar nu ne putem da nici acum cu părerea?”, sugerînd astfel că deciziile în PNL se iau fără să se ţină cont de părerea tuturor liderilor, dar şi faptul că este deranjat că nu a fost cooptat de la început în conducerea PNL Bucureşti. În plus, sursele liberale au afirmat că propunerea de cooptare a lui Andrei Chiliman în conducerea PNL Bucureşti a fost făcută de Tăriceanu. Conform surselor PNL, în urma acestui anunţ, Ludovic Orban a intervenit şi şi-a reafirmat disponibilitatea de a reorganiza PNL Bucureşti şi de a face parte din noua echipă, pe motiv că ştie filialele, problemele acestora şi are oameni care pot fi angrenaţi în această reorganizare. “Ţinînd cont de ceea ce spui tu, Ludovic, vreau să fii şi tu în echipa mea”, i-ar fi răspuns premierul lui Orban. Reamintim că Tăriceanu a anunţat miercuri, la finalul BPC, că liberalii au decis să-i coopteze în conducerea PNL Bucureşti pe Ludovic Orban şi Andrei Chiliman, pe lîngă Marian Petrache şi Eugen Nicolăescu, reiterînd că el va asigura interimatul Consiliului de Coordonare. Potrivit liderului PNL, conducerile sectoarelor vor fi asigurate de Eugen Nicolăescu, Mihai Voicu, Cătălin Micula şi Cristian David, Tăriceanu precizînd doar că ministrul de Interne, Cristian David, se va ocupa de sectorul 2. Conducerea liberală a mai decis ca şefia organizaţiei Dîmboviţa să fie asigurată tot de Ludovic Orban, urmînd ca liberalii Relu Fenechiu şi Romeo Stavarache să se ocupe de organizaţiile Suceava şi Neamţ.