Antonescu: Rezultatul PNL este sub aşteptări. Îmi asum eşecul

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, astăzi, că scorul partidului la europarlamentare este sub așteptările liberalilor, precizând că el își va ține promisiunea legată de scorul formațiunii și că va face acest anunț în ședința BPN. ”La un rezultat de 15%, PNL nu poate fi mulţumit, este un rezultat sub aşteptările noastre. Aşa cum am anunţat din campanie, neatingerea obiectivului este un eşec pe care ca președinte mi-l asum. Evident că îmi voi ține cuvântul, nu s-a pus niciodată problema alfel. În şedinţa de la ora 14.00 voi anunţa colegii şi vom lua decizia acolo”, a afirmat Crin Antonescu. Antonescu a declarat, în mai multe rânduri, că dacă PNL obține mai puțin de 20% la europarlamentare va demisiona de la șefia partidului.