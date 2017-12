Antonescu se crede “mai bun decît Tăriceanu la şefia PNL”

Vicepreşedintele liberal Crin Antonescu a susţinut, luni seară, la o emisiune televizată, că este mai bun decît Călin Popescu Tăriceanu pentru şefia PNL: “Acesta e ultimul răspuns pe care îl dau la întrebări de genul ăsta, pentru că este delicat pentru mine să-mi critic contracandidatul. E un motiv foarte simplu, pentru că eu vreau, dar Călin Popescu Tăriceanu, nu”. El a precizat că nu întrevede un eşec la congres: “Toată povestea asta care a ajuns pînă la urmă la un congres extraordinar vine pe fondul unor evaluări pe care cei de la partid le fac legat de poziţionarea în acest an politic şi o chestiune determinantă, aceea a raportării la cursa pentru Cotroceni, nu atît din interesul de a ocupa fotoliul, cît pentru a avea alt preşedinte, pentru că e în joc libertatea şi regimul democratic din România. În raport cu această opţiune, d-l Tăriceanu nu a oferit o variantă partidului, în vreme ce eu cred că ofer o variantă partidului”. Antonescu spune că vrea să “se bată” în alegerile prezidenţiale “cu ce a făcut Traian Băsescu şi va face şi mai abitir din România”, dar şi pentru că îşi doreşte “schimbarea unui mod de a face politică în PNL. El a apreciat că PNL are de mult timp nevoie de reformă în interior, iar guvernarea “l-a blocat”. Liderul liberal a criticat modul în care actualul preşedinte al partidului a pus problema candidatului PNL la alegerile prezidenţiale, spunînd mai întîi: “O să vedem pe cine, nu e foarte important!”, iar după aceea: “Vom vedea, bine ar fi să găsim un independent”. În opinia lui Antonescu, “partidul are obligaţia şi interesul să-şi dea el expresia în această luptă. În sensul acesta spun că Tăriceanu nu vrea să se bată, nu că nu şi-ar dori ca preşedintele României să fie provenit de la liberali sau că nu vrea ca Băsescu să fie înlocuit din funcţie”. Întrebat de ce nu poate rămîne Tăriceanu preşedinte de partid, iar el să fie candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, vicepreşedintele liberal a menţionat că nu este posibil pentru că acel candidat trebuie să fie şi preşedinte al partidului, aşa cum a arătat experienţa celor 20 de ani de democraţie, dar şi pentru că partidul adună puncte din această bătălie dacă omul care candidează este preşedintele partidului. Antonescu a mai susţinut că nu a făcut nicio înţelegere cu lideri locali PNL pentru obţinerea funcţiei de preşedinte al PNL: “Nu am promis cuiva nici venirea la guvernare imediat, nici întărirea unor privilegii ale şefilor de organizaţii. Discursul meu a fost unul destul de puţin simpatic faţă de cei care doresc să facă în continuare din partid o jucărică dusă în marginea societăţii, unde să nu ne deranjeze nimeni”. În altă ordine de idei, Antonescu a menţionat că “nu există nici 0,004 sau 0,001% posibilitatea ca partidul să se rupă”.