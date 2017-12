Antonescu, subiect de discuţie între Blaga şi ambasadorul SUA

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, că referirile lui Vasile Blaga la adresa lui, dintr-un dialog cu ambasadorul SUA, sunt „caraghioase”, apreciind că democrat liberalul părea „mai serios decât o persoană care cleveteşte într-un mod dizgraţios”. Antonescu a ironizat faptul că discuţia dintre ambasadorul SUA şi ministrul de Interne la acea vreme, Vasile Blaga, avea drept subiect programul său de lucru. „Am avut şi eu câteva întâlniri în decursul timpului, de când sunt preşedinte al PNL, cu ambasadorul SUA şi niciodată nu am discutat despre persoane fizice, nici măcar despre preşedinte ca persoană fizică. Am discutat despre întâmplări semnificative din politica românească, despre opţiuni ale PNL şi ce se întâmplă cu adevărat semnificativ în politica românească şi regională. Eu n-am discutat la ce oră se scoală Blaga, ce face imediat după ce se scoală. Nu aş avea ce să comentez. N-o să mă disculp acum în faţa lui Blaga cât de leneş sunt, câte ore pe zi lucrez, Blaga nu are de unde să ştie”, a replicat liderul liberal, solicitat să comenteze dezvăluirile Wikileaks. El s-a arătat neplăcut impresionat de faptul că „viteazul şi seriosul Blaga, fostul candidat la preşedinţia PDL, întreţine, exact ca dintr-o celulă diversionistă, aceleaşi puncte de atac sau calomnii la adresa unui adversar”. „Eu am ajuns la timp întotdeauna unde am vrut să ajung. De câte ori au trebuit să simtă prezenţa mea în Parlament, au simţit-o. Spun (nr. - adversarii) că lucrez două ore pe zi. Dar pot să lucrez şi două minute pe zi. E programul meu”, a mai spus Antonescu. Liberalul s-a declarat „flatat” că ambasadorul SUA şi Vasile Blaga discutau despre el.