Antonescu, surprins neplăcut de cina Patriciu - Cataramă

Preşedintele reales al PNL, Crin Antonescu, a fost rugat, luni seară, la un post de televiziune, să comenteze fotografiile apărute într-un tabloid potrivit cărora Patriciu şi Cataramă erau într-un restaurant după Congres. El a spus: “N-aş vrea să fiu prea liric, dar trebuie să recunosc că m-au surprins neplăcut. Am o uşoară tristeţe - fără a intra în viaţa privată a oamenilor. Eu, ca liberal, chiar în seara aia n-aş fi luat masa cu Cataramă”. Întrebat dacă, în opinia sa, Cataramă ar fi avut vreo misiune legată de Congresul PNL, Antonescu a spus că nu are niciun element pentru a face o astfel de afirmaţie. El a fost întrebat şi despre posibila implicare a preşedintelui Băsescu în “diversiunea Cataramă”, însă liberalul s-a arătat sceptic: “Nu cred că un politician de experienţa şi abilitatea lui Băsescu nu ştia că-şi prejudiciază propria cauză jucând-o cu Cataramă. S-ar putea să nu fi avut cu altcineva cu cine s-o joace, nu ştiu”.