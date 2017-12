Antonia, de la „Marabou” la Maritimo

Solista Antonia Castellano, considerată cea mai sexy cântăreaţă din România, le va arăta constănţenilor cum şi-a câştigat acest statut, printr-un concert live care se anunţă a fi incendiar. Evenimentul va fi găzduit de Maritimo Shopping Center, în această vineri, de la ora 19.30, intrarea fiind liberă, iar organizatorii adresează invitaţia unui număr cât mai mare de constănţeni, de toate vârstele.

Antonia cântă încă de la vârsta de 10 ani, absolvind o şcoală de muzică de peste Ocean. După 13 ani petrecuţi în Utah şi Las Vegas, SUA, Antonia s-a întors, relativ recent, în România, împreună cu familia. Aici, ea l-a întâlnit pe producătorul Tom Boxer, prin intermediul unui antrenor de fitness care o auzise cântând, impresionându-i pe cei doi, în egală măsură, cu vocea şi frumuseţea ei.

„MOŞTENIREA” LUI TOM BOXER Antonia şi Tom s-au întâlnit în 2009 şi astfel a luat naştere primul hit al artistei, „Roses on Fire”, care a beneficiat şi de un videoclip regizat şi filmat de acesta. „Roses on Fire” a avut un mare succes şi peste hotare, fiind difuzat pe posturi de radio şi televiziune din ţări precum Olanda, Polonia sau Grecia. O altă piesă cu care Antonia i-a cucerit pe ascultători, „Morena”, a fost creată tot de către Tom Boxer şi s-a aflat în fruntea topurilor autohtone, în urmă cu trei ani. A urmat hit-ul „Shake It Mama”, lansat în 2010, iar în 2011, colaborarea ei cu Tom Boxer s-a încheiat, însă acesta i-a lăsat „moştenire” toate drepturile pentru piesele compuse special pentru ea.

Frumoasa solistă a împlinit, luna aceasta, 24 de ani, iar în weekend-ul care a trecut, şi-a sărbătorit ziua de naştere într-un local din Bucureşti. Acolo, conform martorilor, s-au ciocnit destule pahare, s-au încins şi spiritele, după ce Alex Velea s-a „împuns” verbal cu un invitat, Smiley nu prea s-a distrat şi a plecat devreme, iar Antonia, derutată, ar fi intrat în perete, lovindu-se uşor.

În altă ordine de idei, solista ştie să facă show-uri incendiare atât la evenimentele private, cât şi pentru publicul larg. Artista va fi prezentă, vineri, la Constanţa, alături de dansatorii ei, pentru a dovedi acest lucru. Din playlist-ul show-ului nu va lipsi controversata piesă „Marabou”, destinată, iniţial, Vanessei Paradis, dar respinsă de vedetă pe motiv că nu mai vrea să cânte piese în stilul „adult contemporary”. Melodia i s-a potrivit, însă, ca o... mănuşă Antoniei, ajungând hit tocmai pe plaiurile mioritice şi putând fi ascultată live şi de fanii constănţeni ai frumoasei artiste.