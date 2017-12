Antonia nu mai e sexy, în prag de sărbători

Frumoasa cântăreaţă Antonia, considerată una dintre cele mai sexy artiste din România, a fost surprinsă într-o ipostază nu tocmai „arătoasă”. Nu este vorba de faptul că ar fi pus kilograme în plus sau că ar fi adoptat un stil vestimentar ce o dezavantajează, dar stilul ei mai... nebunatic a împins-o, se pare, spre a posta pe Facebook o poză ce i-ar speria puţin pe cei mici… sau nu. Plină de amuzament în pragul Crăciunului, Antonia a realizat un exerciţiu de imaginaţie pentru ca fanii să o asemene cu un... spiriduş de-al lui Moş Crăciun.

„Get crazy tonight”, a scris Antonia sub poza ei care prezintă o imagine mai puţin obişnuită a artistei. Ea a renunţat astfel la imaginea de mămică şi artistă pe care o afişează mereu şi a dat în mintea copiilor. Cel mai probabil Antonia a vrut să îşi distreze fetiţa în vârstă de un an şi jumătate cu poveşti mistice despre Moş Crăciun şi spiriduşi. Aşa cum clientul are mereu dreptate la magazin şi copilul este cel mai îndreptăţit să îşi dea cu părerea faţă de atitudinea hazlie a mamei.