Antonia și Jaguarul F-Type Coupe, atracțiile standului Exclusiv Auto

A treia ediție a Salonului Auto Maritimo a fost una excelentă pentru dealerul constănțean al mărcilor Hyunday, Mitsubishi, Subaru, Land Rover, Jaguar și Volvo, Exclusiv Auto (strada Intrarea Mangaliei nr. 78). „Am avut cel mai mare stand acoperit, cu o suprafață de peste 1.000 metri pătrați, și am adus peste 30 de autovehicule, multe în premieră și în... exclusivitate“, spune directorul de vânzări al Exclusiv Auto, Ciprian Vicol. Vedeta standului și, de altfel, a târgului a fost Jaguarul F-Type Coupe, un bolid „periculos“ de atractiv. Felina britanică are un motor de 340 de cai-putere și a atras toate privirile vizitatorilor. Prețul - aproape 100.000 euro, firesc pentru o mașină exclusivistă. Deși nu a găsit cumpărător, Jaguarul și-a făcut treaba, acționând ca un adevărat magnet de vizitatori. „A fost un foarte bun eveniment de imagine și suntem siguri că, în perioada următoare, foarte mulți potențiali clienți vor veni în showroom-ul nostru, din strada Intrarea Mangaliei nr. 78. Pentru ei, vom prelungi toate ofertele speciale din perioada Salonului Auto Maritimo până la finele lui septembrie“, mai spune reprezentantul Exclusiv Auto. Alte atracții au fost și primul SUV 4x4 plug-in hibrid din lume, Mitsubishi Outlander, o mașină pe cât de puternică pe atât de economică, și impunătorul Hyunday Grand Santa Fe. Nici modelele de lux de la Land Rover nu au lipsit de la standul Exclusiv Auto, spre deliciul publicului. Distracția a fost completată de imaginea brandului Land Rover în România, Antonia, care a venit duminică la Constanța cu propriul Range Rover Evoque. Ea a făcut poze cu fanii și cu mașinile, la standul dealerului, și a vorbit despre relația fericită pe care o are cu mașina sa. Deși Jaguarul F-Type i-a făcut cu ochiul, Antonia a rămas fidelă jeep-ului Evoque, pe care l-a spălat înainte de a ajunge la Salonul Auto Maritimo, ca nu cumva să pălească în fața „fraților“ săi. Reprezentanții Exclusiv spun că vor participa cu siguranță și la următoarea ediție a salonului. Până atunci, toate modelele prezentate în weekend pot fi găsite la showroom-ul din strada Intrarea Mangaliei nr. 78.