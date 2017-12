Antonio Banderas nu crede în chirurgia plastică

Este unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood, dar actorul spaniol Antonio Banderas recunoaşte că nu suferă din cauza faptului că timpul îşi pune amprenta pe chipul lui. Dimpotrivă, i se pare normal că îmbătrâneşte şi se declară total împotriva operaţiilor estetice. „Pentru mine, da. Cred că toată lumea poate face ceea ce vrea, dar începe să îmi placă părul grizonat şi ridurile şi le găsesc chiar interesante. Uneori am riduri, dimineaţa. Depinde de ce fel de noapte am avut. Mă accept aşa cum sunt şi modul cum îmbătrânesc. Am pungi la ochi şi oamenii mi-au propus să le înlătur, dar am spus nu”, a declarat starul iberic. Nu ştim ce părere are însă soţia sa, actriţa americană Melanie Griffith, care în ultima vreme a răma celebră mai degrabă încercărilor sale de a opri efectelor timpul asupra corpului său.