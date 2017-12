Antonio Banderas se implică în primul film spaniol de animaţie 3D

Actorul spaniol va fi producătorul şi actorul principal al filmului ”Goleor, the Scane and the Sword”, considerat primul lungmetraj spaniol de animaţie 3D, ce beneficiază de un buget important, în valoare de peste 22 de milioane de euro. Antonio Banderas a început deja preproducţia pentru acest proiect, împreună cu producătorul Enrique Posner şi compania Kandor Graphics. Actorul spaniol va asigura vocea personajului principal şi va fi, totodată, directorul de casting al actorilor selecţionaţi în acest proiect. Turnat în limba engleză, filmul prezintă, într-un ton umoristic, aventurile personajului principal, Goleor, care trăieşte într-o ţară medievală utopică, Gabilonia. Eroul filmului, tânărul Goleor, visează să devină un brav cavaler într-o armură strălucitoare. Nu va fi deloc o sarcină uşoară, ţinând cont de faptul că Gabilonia trece printr-o tranziţie dureroasă, de la un ţinut liniştit şi bucolic, dominat de cavaleri, dragoni şi vrăjitori, la o epocă modernă, dominată de avocaţi şi de birocraţie.

Filmările vor începe în ianuarie 2010, iar filmul va fi lansat oficial în decembrie 2011.