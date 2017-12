Antonio Banderas, un tată model

Actorul spaniol Antio Banderas este un tată care îşi iubeşte mult fiica, dar chiar şi aşa îşi doreşte ca Stella, ajunsă la vârsta de 13 ani, să experimenteze dezamăgirile din dragoste şi asta pentru că este convins că acest lucru o va ajuta să fie mai înţeleaptă. „Fiica mea, la 13 ani, este mult mai matură decât mine. Este foarte selectivă... Ştie exact ce vrea. Nu am de gând să sar decât dacă există ceva care o va vătăma. Inima ei va fi sfărâmată uneori şi trebuie să înveţe şi din lucrurile astea. Se numeşte viaţă... Trebuie să o trăiască pe cont propriu”, a declarat vedeta, în vârstă de 49 de ani. În plus, Antonio Banderas recunoaşte că are o relaţie extraordinară cu fiica lui. „Am parte de o noapte pe săptămână cu fiica mea. O scot la cină şi putem vorbi, petrece timp împreună. Încercăm să fim dinamici în relaţia noastră ca familie şi este şi nostim”, a completat actorul.