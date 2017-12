Antrenament cu efectiv redus la FC Farul

După trei zile furtunoase, lucrurile par să fi intrat în normal la FC Farul. Reinstalat în postul de antrenor, Marius Şumudică a condus antrenamentul de ieri dimineaţă, avînd la dispoziţie doar 13 jucători: Sardescu, Papp, Barbu, Paşcovici, Diogo, Mendy, Teekloh, Mansur, Rusmir, Ene, Bogdan Andone, Liviu Mihai II şi Chico. Cinci dintre componenţii lotului, Buzea, Păcuraru, Leu, Soare şi Bubuleandră, au fost trimişi la echipa secundă, care a jucat, ieri, în Liga a III-a. În schimb, Vlas şi Cristocea, cei doi jucători către care clubul are cele mai mari restanţe financiare nu s-au antrenat, fiind accidentaţi. “Vlas are ceva probleme la umăr, iar Cristocea acuză nişte dureri de la nervul sciatic. Sperăm ca în cel mult două zile să-şi revină”, a explicat Şumudică. La antrenament a asistat din tribună şi fostul jucător al Farului, Tiberiu Curt, care ar putea fi cooptat în scurt timp în staff-ul administrativ al clubului. “N-am discutat deocamdată nimic cu patronii clubului, dar pînă la postul de preşedinte este cale lungă. Eu zic să mai aşteptăm un pic. Am venit să urmăresc antrenamentul şi să-i văd pe băieţi şi pe Şumudică”, a spus Tibi Curt. Constănţenii au efectuat un singur antrenament ieri, programul fiind schimbat după amînarea meciului cu Cetate Suceava, programat iniţial sîmbătă, în etapa a 9-a a Ligii a II-a. Partida împotriva sucevenilor se va disputa pe 21 octombrie, de la ora 14.00. “Aş fi vrut să jucăm un amical cu o echipă din prima ligă, însă toate au deja un program stabilit. Am decis ca vineri să trimit la echipa a doua toţi jucătorii din lot care au dreptul de a evolua la FC Farul II. Voi merge şi eu să văd meciul cu Viitorul Ianca. Ca program de pregătire, va fi un ciclu destul de încărcat în această săptămînă, pentru că voi pune accent pe partea fizică, chiar dacă nu am avut probleme la acest capitol. Cred că probleme noastre au fost de concentrare, mai ales că le-am spus mereu că trebuie să pregătim apărarea încă din momentul în care avem mingea, dar şi la Ploieşti, şi la Botoşani, am luat goluri pe contraatac, după ce am avut lovituri de colţ”, a declarat Şumudică.

Încă un atacant portughez la Farul

Constănţenii îşi întăresc ofensiva cu încă un portughez, Diogo Andrade, care va sosi astăzi la Constanţa. În vîrstă de 24 de ani, lusitanul evoluează pe postul de extremă dreapta sau atacant. A fost crescut la clubul de prima ligă din Portugalia, Belenenses, şi este fost internaţional de tineret. De-a lungul carierei a jucat la două cluburi engleze din ligile inferioare, AFC Bournemouth şi Dorchester Town, la francezii de la Stade Lavallois, revenind apoi în Portugalia, în liga secundă, la Portimonense, unde a fost coleg cu actualul fundaş al Farului, Diogo da Silva. În sezonul 2007-2008 a ajuns în Liga I, la UTA, iar în ultimul an a fost legitimat la formaţia bulgară din liga secundă FC Vihren Sandanski. “Îmi asum toată responsabilitatea pentru aducerea acestui jucător, aşa cum am făcut şi pentru Diogo şi Papp. Portughezii au o şcoală bună şi sînt profesionişti”, a spus Şumudică. “Este un jucător extrem de rapid”, l-a caracterizat Diogo pe viitorul său coleg. În schimb, tehnicianul constănţean a decis să renunţe la cei trei jucători veniţi în probe săptămîna trecută, Mawete, Helder şi Tero, care au plecat deja în Portugalia.