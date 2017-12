Antrenament cu public pentru CVM Tomis

SUCCES FĂRĂ PROBLEME. În primul meci de campionat jucat anul acesta, CVM Tomis Constanţa a avut de cealaltă parte a fileului una dintre cele mai slabe formaţii din Divizia A1, Dacia Buzău. Conform aşteptărilor, gazdele s-au impus fără probleme, după o oră de joc, cu scorul de 3:0 (25:14, 25:15, 25:16), în faţa unei echipe care a venit la Constanţa fără antrenorul principal Marian Boldişteanu, bolnav de lombosciatică. Probabil că nici cu Boldişteanu pe bancă buzoienii nu ar fi reuşit mai multe, în faţa unor gazde care au dorit să şteargă impresia proastă lăsată miercuri, la meciul cu Ribnica Kraljevo. Erori au fost şi sâmbătă la CVM Tomis, care nu a avut probabil motivaţie în faţa unui adversar modest. Să notăm debutul la constănţeni al cubanezului Yasser Romero Mayeta, menţinut tot meciul în teren, la fel ca şi conaţionalul său Hernandez. Antrenorul Stelio De Rocco a profitat de partida mai uşoară pentru a trimite în teren mai mulţi componenţi ai lotului: Macovei l-a înlocuit pe Began la începutul setului secund, pe parcursul căruia au mai intrat apoi Despotovski, Dumitrache şi Szalai, toţi jucând până la final.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am jucat mai bine, dar nu uităm că am întâlnit o echipă modestă din campionatul nostru. Încercăm să ieşim din pasa proastă pe care o traversăm” - Radu Began (căpitan CVM Tomis). „A fost o mare diferenţă între cele două echipe, meciul a fost ca un antrenament pentru noi. A fost bine că adversarul nu a fost valoros, astfel ca noii jucători să se poată integra în echipa noastră” - Sebastian Firpo (jucător CVM Tomis). „Mă bucur că am debutat la Tomis şi cred că a fost un început bun. Importantă este victoria obţinută. Acum vrem să demonstrăm şi în Serbia că suntem o echipă campioană. Victoria este importantă pentru unitatea echipei” - Yasser Romero (jucător CVM Tomis). „Diferenţa de valoare dintre echipe a fost enormă, de aceea le-am spus jucătorilor mei înainte de meci: este esenţial ca fiecare dintre ei să încerce să-şi corecteze greşelile individuale comise în meciul de miercuri, la pase, atac sau blocaj” - Stelio De Rocco (antrenor principal CVM Tomis). „S-a văzut lipsa noastră de experienţă, am clacat în unele momente şi asta s-a văzut pe tabelă. A contat foarte mult şi absenţa antrenorului nostru” - Marius Dorojan (căpitan Dacia Buzău).

Au evoluat - CVM Tomis: Firpo - Svetozarevic, Began, Hernandez, Voinea, Romero şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Macovei, Despotovski, Dumitrache şi Szalai); Dacia Buzău: Oprea - Dorojan, Gheorghiu, C. Ţiboacă, Grigore, M. Ţiboacă şi Homoc - libero (au mai jucat: Ghizdeanu, Porumbescu şi Păduraru). Au arbitrat: Dan Forţu (Galaţi) şi Răzvan Vasile (Bucureşti).

Alte rezultate - sîmbătă: U. Cluj - Steaua Bucureşti 3:2 (25:21, 13:25, 19:25, 25:18, 15:13); Torpi Tg. Mureş - Unirea Dej 0:3 (14:25, 17:25, 23:25); duminică: Explorări Baia Mare - Dinamo Bucureşti 3:0 (25:17, 25:16, 25:19);. Partidele CVM Braşov - VCM Piatra Neamţ şi SCMU Craiova - Remat Zalău au fost amânate pentru 25 ianuarie, respectiv 26 ianuarie. În urma înfrângerii dinamoviştilor la Baia Mare, CVM Tomis a revenit pe primul loc în clasament.

Clasament

1. CVM TOMIS 12 10 2 30: 9 22

2. Dinamo Bucureşti 12 9 3 30:12 21

3. Explorări Baia Mare 12 8 4 27:16 20

4. Unirea Dej 12 7 5 26:18 19

5. U. Cluj 12 7 5 27:23 19

6. Torpi Tg. Mureş 12 7 5 23:20 19

7. Remat Zalău 11 7 4 24:14 18

8. VCM Piatra Neamţ 11 7 4 23:19 18

9. Steaua Bucureşti 12 4 8 20:28 16

10. SCM U. Craiova 11 3 8 13:26 14

11. Dacia Buzău 12 1 11 5:34 13

12. CVM Braşov 11 0 11 4:33 11