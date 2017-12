Antrenament cu public pentru CVM Tomis

În urma rezultatelor înregistrate sîmbătă, în etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa şi-a asigurat primul loc la finalul sezonului regulat, indiferent de ce se va întîmpla în ultimele trei etape. În primul tur din play-off, campioana en titre va întîlni formaţia de pe locul 8, care va fi decisă, cel mai probabil, în ultima etapă, atunci cînd este programat derby-ul judeţean dintre Unirea Dej şi U. Cluj. Teoretic, şi Steaua ar mai putea termina a opta, însă parcursul slab din retur, cînd nu au bătut decît Bacăul şi Rapidul, şi programul ultimelor trei etape, cînd vor juca împotriva primelor trei clasate, îi “condamnă” pe bucureşteni la play-out!

Sîmbătă, CVM Tomis a înregistrat a 18-a victorie din acest campionat, 3-0 cu Torpi Tg. Mureş, pe seturi 25-15, 25-13 şi 25-16. În faţa unui adversar care a acceptat să joace în deplasare şi meciul programat la Tg. Mureş, pentru că sala din localitate a fost ocupată săptămîna trecută, antrenorul Stelio De Rocco şi-a odihnit titularii de la Gomel: Tănăsescu şi Brinkman au stat în tribună, Began, Lică şi Ashlei nu au jucat deloc, iar Firpo şi Daivison au evoluat doar în prima jumătate a setului inaugural. În formula Toronyai - Miseikis, Milotin, Macovei, Pereu, Voinea şi Mihăilă - libero, Tomis a evoluat la nivelul de joc obişnuit şi nu le-a dat nici o şansă oaspeţilor, încheind meciul după fix o oră. „A fost o victorie uşoară, prea uşoară chiar. Uneori îmi venea să împrumut echipei adverse cîţiva jucători, pentru a mai ridica puţin nivelul meciului. La ora actuală, echipa mea joacă un volei de foarte bună calitate, iar acest meci a fost binevenit după acea calificare de la Gomel, mai ales că nu avem accidentări în lot”, a declarat Stelio De Rocco. „Avînd în vedere că în ultima perioadă am fost mai mult pe drum şi am făcut antrenamente mai scurte, meciul de astăzi (n.r. - sîmbătă) a fost binevenit. Da, poate fi considerat un antrenament cu public, chiar dacă a fost mai slab decît atunci cînd facem două echipe şi jucăm între noi la pregătire. Oricum, a fost binevenit, pentru că au intrat şi cei care joacă mai puţin”, consideră Mihai Mihăilă. „Da, a fost meci destul de uşor, în care s-a demonstrat din nou că Tomis are un lot foarte puternic, în care şi rezervele pot juca la acelaşi nivel cu titularii”, a spus Teodor Milotin.

În etapa viitoare, sîmbătă, Tomis va evolua pe teren propriu cu Constam Buzău, dar pînă atunci va susţine manşa tur, cu Dinamo Bucureşti, din semifinala Cupei României. Partida va avea loc miercuri, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Miseikis, Milotin, Macovei, Pereu, Daivison şi Mihăilă - libero; au mai jucat: Voinea şi Toronyai; Torpi: Popovici - Farcaş, Gradez, Tăbăcaru, Pop, Petraru şi Dincă - libero; a mai jucat: Schiesz. Au arbitrat: Laurenţiu Marcu (Ploieşti) şi Cornel Ionescu (Rm. Sărat).

Celelalte rezultate ale etapei a 19-a: Rapid Bucureşti - Remat Zalău 0-3; Constam Buzău - Dinamo Bucureşti 1-3; Steaua Bucureşti - Unirea Dej 2-3; Ştiinţa Bacău - U. Cluj 3-2; Explorări Baia Mare - VCM Piatra Neamţ 3-2.

Clasament

1. CVM TOMIS 19 18 1 55: 7 37

2. Dinamo Bucureşti 19 14 5 46:21 33

3. VCM Piatra Neamţ 19 14 5 45:25 33

4. Remat Zalău 19 12 7 45:29 31

5. Explorări Baia Mare 19 12 7 44:34 31

6. Constam Buzău 19 11 8 40:32 30

7. U. Cluj 19 9 10 36:40 28

8. Steaua Bucureşti 19 8 11 31:41 27

9. Unirea Dej 19 7 12 31:45 26

10. Torpi Tg. Mureş 19 4 15 16:51 23

11. Ştiinţa Bacău 19 3 16 24:53 22

12. Rapid Bucureşti 19 2 17 17:52 21