Antrenamente dure pentru elevii lui “Mourinho”

TREI “ŞEDINŢE” PE ZI. Cu gândul la revenirea în Liga I, elevii lui Ştefan Stoica “înghit” kilometri în cantonamentul de la Poiana Braşov. Pentru prima oară în stagiul care a debutat duminică, tehnicianul Farului a programat ieri trei şedinţe de pregătire, punând de fiecare dată accentul pe pregătirea fizică. Primul antrenament a debutat pe întuneric, la ora 7.00, şi a durat 45 de minute, constând în trei serii de alergări de câte 2.400 m. După masa de dimineaţă şi o oră de odihnă, jucătorii constănţenii au ieşit din nou pe terenul stadionului din Poiana Braşov şi au efectuat o nouă şedinţă de pregătire, în care s-a lucrat la partea de rezistenţă la efort. Al treilea antrenament al zilei a fost programat la ora 16.00 şi a durat ceva mai mult de o oră, perioadă în care Chico şi compania au lucrat şi cu mingea. „Este destul de greu, iar la finalul zilei nu ne dorim decât să dormim, dar trebuie să înţelegem că doar aşa putem să facem treabă în retur. Pentru noi, primele şapte etape au o importanţă majoră, pentru că vom da piept cu principalele contracandidate. De aceea trebuie să câştigăm toate punctele pe teren propriu şi să nu pierdem niciun meci în deplasare. Cred că ne vom lupta pentru primul loc cu Sportul Studenţesc, o echipă foarte valoroasă, şi Petrolul Ploieşti, un club bine organizat. Îmi pare bine că au mai venit atacanţi, pentru că sunt băieţi de caracter, iar concurenţa nu poate fi decât benefică. Cel mai bun dintre noi va juca, dar important este ca echipa să promoveze. Eu mai am un an şi jumătate de contract şi nu mă gândesc la plecare, pentru că îmi doresc foarte mult să joc cu FC Farul în Liga I”, a declarat atacantul Marius Ene.

SENIN, ANTRENAMENTE CU FARUL II. Plecat de la FC Farul la FC Braşov în urmă cu trei ani, Adrian Senin ar putea reveni în această iarnă la Constanţa. Liber de contract după ce s-a despărţit de gruparea de sub Tâmpa, mijlocaşul în vârstă de 30 de ani a primit acceptul conducerii clubului de pe litoral să se antreneze cu echipa a doua, sub comanda lui Gică Butoiu. „M-aş întoarce la Farul, măcar până în vară, fără mari pretenţii financiare, dar nu mi s-a făcut vreo ofertă. Am mai multe promisiuni şi din ţară, şi de peste hotare, dar nicio ofertă concretă până acum”, a spus Senin.