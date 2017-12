Antrenamente dure pentru Săgeata Năvodari

Aflaţi în cantonament la Piatra Neamţ, jucătorii de la Săgeata Năvodari trag tare în pregătiri pentru a recupera deficitul de la capitolul fizic, cauzat de programul agitat din această vară, când au fost chemaţi din vacanţă pentru a disputa barajul de promovare cu CSU Voinţa Sibiu. Năvodărenii au trecut deja de prima săptămână de cantonament, perioadă în care au susţinut şi două meciuri de verificare. “A fost o săptămână bună de acumulări pe plan fizic. Punem accentul pe acest capitol, întrucât suntem un caz special. Jucătorii nu au avut vacanţă, dar nici pregătire propriu-zisă, pentru că au susţinut barajul pentru promovare, astfel că trebuie să recuperăm timpul pierdut şi să ne reglăm din mers până la începutul campionatului. Am susţinut două partide de verificare, mai avem încă două în această săptămână, dar nu ne interesează jocul prea mult în această perioadă”, a explicat antrenorul Constantin Gache. Tehnicianul sosit pe banca tehnică a celor de la Săgeata în această vară a făcut şi o scurtă analiză a lotului pe care-l are la dispoziţie. “În acest moment, lotul este echilibrat, dar avem nevoie de un jucător experimentat, care să limpezească situaţia la mijlocul terenului, atât defensiv, cât şi ofensiv. Au plecat câţiva jucători cu state vechi în prima ligă, Dîlbea şi Olah, şi suntem în căutarea unei soluţii. În privinţa achiziţiilor, am făcut câteva mutări importante. Pe Dorel Zaharia îl cunosc foarte bine, dar mai are nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul obişnuit. Pe Mişelăricu l-am împrumut pentru un sezon de la campioana Oţelul Galaţi, iar Liviu Mihai II, Nanu şi Corcoveanu au venit liberi de contract. Cel mai probabil, îl vom aduce sub formă de împrumut pe Ionuţ Constantinescu, un fundaş de stânga în vârstă de 20 de ani, de la Pandurii Tg. Jiu, iar internaţionalul de juniori Andrei Vaştag va fi păstrat în lotul pentru sezonul următor”, a explicat Gache, care a indicat şi principalele candidate la promovarea în prima ligă: “Prima pe listă cred că este Delta Tulcea, urmată de mai multe echipe, Viitorul, Poli Iaşi, CS Otopeni şi FC Botoşani. Oricum, cred că Seria I este mai echilibrată şi mai bună decât Seria a II-a”. Azi, de la ora 11.00, năvodărenii vor disputa un amical cu Municipal Petrotub Roman (Liga a III-a), joi vor întâlni echipa a doua de la Ceahlăul Piatra Neamţ, iar vineri vor pleca spre Năvodari. Elevii lui Constantin Gache vor avea un program aglomerat de meciuri amicale şi după revenirea acasă, având fixate patru partide de verificare: pe 3 august, la Năvodari, cu FC Farul, pe 6 august, la Călăraşi, cu Dunărea, pe 10 august, la Năvodari, cu Callatis Mangalia, şi pe 12 august, la Galaţi, cu Dunărea. Programul s-ar putea schimba totuşi în funcţie de tragerea la sorţi a programului meciurilor din următorul sezon al Ligii a II-a, programată pe 4 august.