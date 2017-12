Antrenamente în localitate pentru voleibaliștii de la CVM Tomis

Începând de joi, jucătorii de la CVM Tomis Constanța au demarat pregătirea noului sezon intern, care va debuta la sfârșitul lunii octombrie. La antrenamentul de joi seară, din Sala Sporturilor, au fost prezenți 12 jucători: Konstantin Mitev, Alexandru Muscină - coordonatori; Dragoș Pavel - universal; Sergiu Stancu, Andrei Laza, Robert Vologa, Ventsislav Ragin - centri; Metodi Ananiev, Andrei Mihalescu - extreme; Goran Škundrić, George Gavriz - libero. Cu echipa antrenată de Martin Stoev și Radu Began se pregătește și extrema Bogdan Nan (20 de ani, 1,93 m înălțime), care este în probe și urmează să-i convingă pe cei doi antrenori că merită să fie păstrat în lot. Așa cum am mai anunțat, universalul Boyan Yordanov este convocat la naționala Bulgariei, care va participa la Campionatul European din octombrie, iar canadianul Stephen Gotch, care evoluează pe postul de extremă, va ajunge la Constanța luni sau marți.

OPTIMISM ÎNAINTEA NOULUI SEZON

„După un sezon foarte bun, cel trecut, am avut o vacanță foarte lungă și suntem bucuroși că am revenit la pregătiri. Și anul acesta s-au schimbat mulți jucători la echipa noastră, dar noi sperăm să avem performanțe și cu acest nou colectiv”, a declarat centrul Sergiu Stancu. „Ne bucurăm să revenim la pregătiri și suntem nerăbdători să înceapă noul sezon. A fost o vacanță binemeritată, în care ne-am reîncărcat bateriile, și suntem gata pentru sezonul greu care ne așteaptă”, a spus centrul Andrei Laza. „Am venit aici în primul rând pentru că îl cunosc pe Martin Stoev, care mi-a fost antrenor atât la echipa națională a Bulgariei, cât și la formația de club. Mă bucur să joc la o echipă de valoare ca Tomis Constanța, care evoluează și în Liga Campionilor”, a afirmat bulgarul Metodi Ananiev. „Am mai spus-o și o repet: eu la Constanța mă simt foarte bine. Nu am doar relații de muncă, ci și relații de prietenie cu cei de la club și cu cei de pe lângă echipă. Știu că unele probleme care au existat în sezonul trecut sunt în curs de rezolvare, așa că am decis să rămân aici”, a declarat Martin Stoev.

PREGĂTIRE LA CONSTANȚA, AMICALE PESTE HOTARE

Campioana României la volei masculin se va antrena la Constanța până la startul campionatului, iar conducerea clubului încearcă să perfecteze mai multe jocuri de verificare. „Suntem în tratative pentru meciuri amicale în Bulgaria și în Turcia, dar nu este exclus să participăm și la turnee în țară. Am primit o invitație de la clubul Arcada Galați, care va organiza Cupa Arcada în perioada 16-18 octombrie”, a anunțat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis Constanța.