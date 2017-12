Antrenamente la Medgidia pentru CS Tomis

Pregătirea pentru debutul în sezonul 2010-2011 al Ligii Naţionale de handbal feminin a intrat pe ultima sută de metri pentru formaţia CS Tomis Constanţa. La sfârşitul acestei săptămâni este programat startul în noua ediţie de campionat, una în care medaliata cu bronz nu îşi mai propune obiective la fel de îndrăzneţe ca în sezonul trecut. „Au plecat şase jucătoare şi nu a sosit decât una. Situaţia în Liga Naţională se anunţă foarte delicată în acest sezon. De la locul patru în jos oricine poate să retrogradeze. În plus, odată ajuns în zona sensibilă, toată lumea vrea să te bată. Sunt multe echipe apropiate valoric în campionat. Cred că va fi foarte dificil, dar mizez pe mobilizarea fetelor, pe experienţa celor mai mari şi pe entuziasmul celor tinere”, a declarat antrenorul Ion Crăciun, care a mutat pregătirea echipei în această săptămână la Medgidia. „Din cauză că Sala Sporturilor este în renovare ne pregătim în sala de la Medgidia. Trebuie să ne obişnuim şi cu această sală, mai ales că în etapa a doua vom evolua acolo”, a spus Crăciun. Sub îndrumarea antrenorului constănţean se află următoarele jucătoare: Petrescu, Borodi şi Smedescu - portari, Zamfir, Tîlvîc, Pîrîianu, Mateescu, Cîrstea, Pătuleanu, Pătru, Dincu, Barcan, Iovănescu, Arfir şi Nicoleta Rusu - jucătoare de câmp. „Lotul este restrâns. Sper să nu avem parte de accidentări pentru că nu avem foarte multe soluţii. Şi la antrenamente este dificil, dar sper să reuşim să începem cu bine campionatul. Am încercat să punem la punct în această săptămână acele probleme pe care le-am depistat în turneul de la Galaţi. Va trebui să fim foarte atenţi în acest debut de campionat”, a adăugat Crăciun. CS Tomis va debuta în devans în actuala ediţie a campionatului, urmând să întâlnească sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 17.00, în deplasare, pe Rulmentul Braşov. Întâlnirea a fost programată iniţial duminică, 5 septembrie, dar a fost devansată la cererea postului Digi Sport, care va transmite în direct meciul. De altfel, meciul care va deschide noul sezon competiţional este cel dintre HCM Buzău şi HC Zalău, programat vineri, de la ora 18.00.