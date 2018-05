Antrenează-te în confortul propriei locuințe cu o bicicletă de fitness (P)

Acum, la mai putin de cateva saptamani pana la venirea verii, sezonul piscinelor si plajelor este imediat dupa colt. Vrem sa aratam bine, sa ne simtim bine si sa putem etala acel costum de baie pe care l-am cumparat special pentru a impresiona. Ce ne-ar putea inlesni eforturile in acest sens?

Bineinteles ca vrem sa ne ducem zilnic la sala sau, cel putin, asta ne-am propus in repetate randuri de-a lungul timpului. Realitatea, insa, tine sa ne contrazica si sa ne puna bete-n roate de fiecare data cand incercam sa ne modelam silueta, sa pierdem cateva kilograme sau doar sa mentinem aspectul fizic pentru care am muncit atat de mult. Am cautat fel si fel de variante, insa alergarea in parc este conditionata de vreme, sedintele la sala de fitness sunt adesea contramandate de lucruri mai importante pe care le avem de rezolvat sau chiar de programul incarcat de la serviciu, iar sesiunile de pilates si yoga parca nu aduc rezultatele pe care le dorim.

In cazul in care determinarea nu ne lipseste, cea mai buna solutie este o bicicleta de fitness pe care s-o folosim acasa. Odata luata in calcul aceasta varianta, haideti sa vedem impreuna ce avantaje ne-ar crea achizitinarea unei biciclete de fitness!

Pentru inceput, confortul pe care ni l-am creat in locuinta de-a lungul vremii nu poate fi usor inlocuit de nicio sala de fitness, pista de alergare sau studio de yoga. Putem folosi bicicleta de fitness chiar in timp ce urmarim serialul favorit sau ascultam melodiile preferate, iar grija asupra a ceea ce purtam in timpul exercitiilor poate disparea.

Un alt avantaj in folosirea unei biciclete de fitness acasa ar fi timpul alocat antrenamentului, care poate varia in functie de programul pe care il avem in ziua respectiva. In mod cert, in cazul antrenamentului la sala, nu numai timpul efectiv de antrenament s-ar fi contabilizat, ci si drumul dus-intors plus timpul petrecut in vestiar si la receptie inainte si dupa antrenament.

Perioada din zi in care facem antrenamentul poate fi si ea un factor important in aceasta poveste, mai ales daca programul nostru nu ne-ar permite sa mergem la sala pe durata pe care aceasta este deschisa. Cu foarte putine sali cu program non-stop disponibile, achizitionarea unei biciclete fitness ne poate permite sa pedalam si in cursul orelor tarzii, motiv pentru care am putea opta pentru o bicicleta fitness silentioasa.

Disponibilitatea. De cate ori nu am mers la sala numai pentru a constata ca toate bicicletele erau ocupate si a trebuit ori sa asteptam sa se elibereze una, ori sa alegem alt aparat pe care sa-l folosim in antrenament? Avand o bicicleta fitness in confortul propriei locuinte ne garanteaza disponibilitatea ei oricand am intentiona sa o folosim.

Unul dintre factorii extrem de importanti atat in sport, cat si in viata cotidiana, este igiena. Nu putine au fost momentele in care singura bicicleta fitness disponibila la sala era cea pe care tocmai a folosit-o intens altcineva, lasand urme de transpiratie pe spatar. Oricat am sterge sau oricum am aseza prosopul, intrebarile asupra igienei inca persista. Cu o bicicleta de fitness la tine acasa, indoielile fata de igiena aparatului vor disparea.

Un mare avantaj pe care ni-l putem crea cand achizitionam o bicicleta de fitness este posibilitatea de a alege un produs perfect adaptat nevoilor noastre, incepand de la dimensiuni, putere si rezistenta, pana la culoare, materiale si finisaj. O gama larga de biciclete fitness iti este pusa la dispozitie de Sport-mag.ro, unde poti gasi produse la cele mai bune preturi si servicii de livrare si relatii cu clientii de cea mai buna calitate, totul pentru a te ghida in alegerea produsului potrivit si de a ti-l livra in cel mai scurt timp posibil.