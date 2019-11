Antrenorul de tenis al soților Iohannis varsă lături în capul Simonei Halep

E greu să cataloghezi altfel decât mizerabilă ieșirea unui personaj cunoscut doar pentru faptul că Geta Carmen Iohannis și soțul ei îi sunt clienți și pentru că, din când în când, ea și domnul Iohannis, actualul președinte al României, îl iau cu ei în vizitele de stat. Este de notorietate fotografia cu soții Iohannis, Papa Francisc și obscurul antrenor de tenis de la Sibiu, Marius Vecerdea, căruia poziția de „antrenor prezidențial“ i s-a urcat la cap - atât cât are. Pentru că ipochimenul care ia lumină de la Sibiu a concurat la șefia Federației Române de Tenis contra lui Ion Țiriac și a pierdut, iar Simona Halep și-a permis să își exprime opinia cu privire la alegerea la președinția respectivului for a fostului mare campion și antrenor de tenis ajuns acum la o respectabilă vârstă, Vecerdea a găsit de cuvință să arunce pe facebook o scrisoare deschisă adresată Simonei Halep și ministrului Ionuț Stroe. Fără prea multe comentarii, redăm integral mizerabila epistolă în care Vecerdea, devenit peste noapte din Neica Nimeni, Învățătorul Neamului, îi dă lecții Simonei Halep, pentru care are totuși „compasiune“, întrucât este doar o pesedistă comunistă folosită în mod josnic, care atacă, amenință și manipulează, și pe care o iartă, dat fiind faptul că este lipsită de educație, integritate și spirit civic și, deasemenea, „de iluminare spirituală“, lucru de înțeles însă la un simplu „gladiator“ „strivit de frică“. Și invectivele incredibile nu se opresc aici, nici în ce o privește pe Simona, nici în privința lui Țiriac („mustăcios octogenar“ și „fosilă comunistă“). Iată, în continuare, josnica epistolă a iluminatului spiritual, redată integral, cugreșelile intelectualului certat cu punctuația, cu gramatica, cu bunul simț și cu multe altele.

„RĂSPUNS SIMONEI HALEP, dar și domnului Ministru al sportului IONUT STROE!

Dragă Simona, prin mesajul tău ca răspuns la postarea mea referitoare la sentințe alejustitiei din România, constat cu îngrijorare că ai devenit la rândul tău victima pesedismului, acest comunism cu haine noi, și că ai fost folosită intr-un mod josnic pentru a mă ataca direct dar mai ales pentru a amenința și a manipula noul Ministru al sportului!

Te iert Draga SIMONA și te tratez cu COMPASIUNE!

Te înțeleg așa îi înțeleg pe toți sportivii care nu au acces la o EDUCAȚIE desăvârșita, la o EDUCAȚIE care sa producă oameni compleți cu INTEGRITATE și spirit civic NU doar campioni gen gladiatori crescuți doar pentru a arăta ca munca și doar munca, fără vreo iluminare spirituală este cea care prevalează și este folosită ca exemplu de urmat.

Te înțeleg dragă SIMONA, pentru ca știu exact cum aceasta EDUCAȚIE ne învață sa fim doar umili și ascultători, ne învață doar sa muncim și sa ne sacrificam pentru a arăta dușmanilor poporului (acești străini care ne vor răul), ce mândru este sa fim români (parca era un slogan pesedist de campanie).

Te înțeleg dragă SIMONA, pentru ca văd copii care știu doar de frica greșelii, care învață fără sa fie functionali, care fac sport doar pentru victoria cu orice preț fără compasiune pentru celălalt, fara sa știe de sănătate sau de bucuria altor lucruri de pe pământ!

Te înțeleg dragă SIMONA, pentru ca văd chiar și Adulți, oameni striviți de frica de a Răspunde unui mare magnat.

Îți scriu dragă SIMONA, ție și celor care te îndrăgesc, că a venit timpul sa ne trezim, sa ieșim la lumina, sa avem curajul de a sta drepți, sa ne implicam civic și sa mergem

LA VOT, sa aruncăm in negura timpului acest nou comunism care ne-a ținut captivi.

Draga SIMONA, a venit timpul sa înțelegi ca Țiriac știe sa folosească valorile acestui popor in interesul lui și al acoliților lui si a învățat de pe vremea lui Gheorghe Maurer, apoi Ceaușescu - Iliescu - Adrian Năstase - Dragnea și Ponta (cu ajutorul căruia a înscăunat șef la Federatia Romana de Tenis in 2013, un alt securist comisar din MAI).

Draga Simona, a venit timpul sa înțelegi ca Țiriac știe ca marii campioni din comunism au crescut fără știință de carte pe modelul rusesc - cu munca de gladiator - pentru a putea fi apoi folosiți in interesul partidului iubit, și pentru a arată poporului mândru ce rezultate extraordinare avem împotriva vestului!

Draga SIMONA, Țiriac știe ca marii sportivi astfel crescuți sunt arma perfecta in mâinile unor păpușari excroci de cea mai joasa speța!

Țiriac știe cum sa manipuleze un astfel de sportiv crescut cu multă munca, rod al efortului incredibil al părinților și celor apropiați!

Draga SIMONA, oare te-ai gândit dacă este ok sa garantezi tu public, prin influența ta mediatica, peste JUSTIȚIA DIN ROMÂNIA, ca Țiriac a fost ales corect și democratic?

Oare așa ai văzut tu ca se decide un meci pe terenurile de tenis din țările civilizate? Adică o minge out este judecată in funcție de locul ocupat in ierarhia mondiala?

Oare meciurile au un arbitru sau se arbitreaza in funcție de ce spune Federer sau Halep?

Oare doar prezenta unui mustăcios octogenar miliardar este GARANTIA STATULUI DE DREPT DIN ROMÂNIA?

Oare nu este o Amenințare la adresa JUSTIȚIEI ca o personalitate sa facă asemenea presiuni garantând public ca Țiriac ar fi democratic ales, când încă judecătorii deliberează?

Draga SIMONA, te anunț ca vremea fosilelor comuniste apune curând (poate nu chiar pana te întorci tu din vacanța). Te anunț ca vremea securiștilor siniștrii care folosesc astăzi informația și tehnologia in mod malefic, ESTE ISTORIE, iar oamenii SE TREZESC, și sunt decisi sa vadă și altceva, sa renască!

Domnule Ministru Ionut Stroe, va rog sa fiți puternic, mai sunt câțiva securiști comuniști in Minister dar va asigur ca vor pleca singuri dacă faceți curat. Aveți curaj, nu va lăsați intimidat de actiunile gen comunist totalitarist in forța ale mustaciosului octogenar miliardar! Va asigur ca va fi istorie in curând!

LA VOT OAMENI BUNI!“