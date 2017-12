Antrenorul Farului, Basarab Panduru, a comentat cu umor subţirimea lotului constănţean

Reveniţi de la Sinaia după doar două zile de cantonament, elevii lui Basarab Panduru au început un stagiu de pregătire centralizată la Hotelul “Iaki” din staţiunea Mamaia. Tehnicianul constănţean a dorit să explice motivele care au determinat modificarea întregului program de pregătire din această iarnă. “Cînd am făcut programul, nimeni nu ştia că va începe campionatul pe 24 februarie, ci pe 3 martie, iar cantonamentul de la Sinaia era privit ca o perioadă de reacomodare la efort. Urmau două turnee în străinătate, în Turcia şi Cipru, dar din cauza timpului scurt a trebuit să renunţăm la unul dintre ele. Împreună cu conducerea am decis să mergem la Sinaia, însă, din păcate, nu am găsit teren de antrenament. În decembrie totul era bine, dar acum suprafaţa de joc este îngheţată. Drept urmare, am susţinut un antrenament în sală, după care jucătorii au acuzat dureri la tendoane. Aşa că am decis că este mai bine să revenim la Constanţa. În plus, eu consider că este o prostie să alergi pe munţi”, a declarat Basarab Panduru. Acesta a recunoscut că Farul a rămas în urmă cu achiziţiile faţă de contracandidatele din lupta pentru evitarea retrogradării. “Nu-i cunosc pe cei doi jucători transferaţi de la Gloria Buzău. Fizic arată bine, sînt înalţi, dar să vedem cu mingea cum se descurcă. Clubul i-a monitorizat şi a considerat că pot face faţă la nivelul Ligii I. Eu mi-aş fi dorit 2-3 fotbalişti români de valoare, dar preţurile sînt exagerate, iar jucătorii buni trebuie să cîştige şi un salariu pe măsură. Se vede că am rămas în urmă şi nu pot să spun altceva, pentru că aş fi dus de acasă, dar noi atît am putut. S-ar putea să mai apară ceva jucători în turneul din Cipru, dar mi-aş fi dorit să vină încă de la începutul pregătirilor”, a mărturisit tehnicianul, care a comentat cu umor subţirimea lotului: “Dacă mai pleacă cineva, o să intru şi eu la antrenamente, pentru că şi aşa sîntem prea puţini”.

Obiectivul “rechinilor”: evitarea retrogradării

Chiar dacă unii oficiali mai vorbesc despre cupele europene, Basarab Panduru s-a dovedit realist. “Obiectivul pentru acest sezon este evitarea retrogradării. Abia apoi vom putea vorbi şi despre alte lucruri. Eu mi-aş dori să rezolvăm rapid această problemă, dar va fi greu, avînd în vedere programul”, a spus tehnicianul Farului. Curios, chiar dacă cei din conducerea clubului au anunţat un program de jocuri pentru turneul din Cipru, nu se ştie dacă acesta va fi respectat. “Programul nu este bătut în cuie, dacă găsim adversari tari îl vom schimba. Eu mi-am dorit ca în prima perioadă să jucăm cu echipe de liga a treia, iar spre finalul pregătirii să întîlnim formaţii puternice ca să ştim la ce nivel ne aflăm”, a adăugat Panduru.