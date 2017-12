Antrenorul Farului, Ion Marin, merge la “judecată”

Pentru prima oară în acest sezon, antrenorul Ion Marin se va prezenta în faţa Comisiei de Disciplină a FRF. Tehnicianul constănţean a fost convocat, astăzi, după ce l-a acuzat pe centralul partidei FC Farul - Pandurii Tg. Jiu 1-2, din etapa a 25-a a Ligii I, că “a executat” formaţia de pe litoral. Din această cauză, “Săpăligă” riscă o suspendare de două etape, o decizie urmînd să fie luată în şedinţa Comisiei de Disciplină, care va începe la ora 15.00. Altfel, antrenorul Farului este convins că o victorie duminică, în deplasarea de la Dacia Mioveni, ar clarifica mult situaţia “rechinilor” în clasament. “Nimic nu este sigur, totul se joacă. Dacă vom cîştiga meciul din etapa viitoare, de la Mioveni, vom face un pas foarte mare în ceea ce priveşte rămînerea noastră în Liga 1. O victorie a Farului ar fi extraordinară şi, în proporţie destul de mare, se va rezolva ecuaţia retrogradării. Într-un fel cred că ne avantajează şi faptul că Mioveniul va juca, miercuri, în Cupa României, pentru că se poate acumula o stare de oboseală, iar în cazul unor cartonaşe roşii vor avea şi suspendaţi. Cu două victorii în următoarele două etape, la Mioveni, şi, pe teren propriu, cu Gloria Bistriţa, vom scăpa definitiv de emoţii”, a spus “Săpăligă”.

Stanca nu mai vrea la Farul

Împrumutat pentru un sezon de Farul la Dacia Mioveni, portarul Răzvan Stanca se va afla duminică într-o postură delicată, urmînd să joace împotriva clubului cu care se află sub contract. Goalkeeperul grupării piteştene a declarat însă că nu mai doreşte să revină la Constanţa din cauza felului în care a fost tratat de oficialii grupării de pe litoral. “Recunosc că partida directă de duminică va fi una în care va exista o presiune asupra mea pentru că orice greşeală poate fi interpretată, atît timp cît eu sînt jucătorul Farului, dar joc la Dacia Mioveni. Din punctul meu de vedere însă poate fi şi un meci foarte uşor. Eu nu vreau să mă mai întorc la Farul sub nicio formă şi voi face tot ce voi putea pentru a apăra cît mai bine. Nu mi s-a dat nicio şansă cât am fost la Farul şi acum nu vreau să mă mai întorc. Deşi mai am un an de contract, în vară voi cere să fiu lăsat să îmi caut echipă. Cred că am demonstrat pînă acum, prin evoluţiile mele, care mi-au adus şi convocarea la lotul naţional, că au greşit cînd nu mi-au dat nicio şansă. Acum mă gîndesc doar la Dacia Mioveni şi sper să evităm retrogradarea”, a spus Stanca.