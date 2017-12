Antrenorul Farului, Ştefan Nanu, a plecat de pe bancă în timpul meciului!

11:58:44 / 10 Aprilie 2014

Propunere...

Eu as avea o propunere pentru Fane Nanu (si eventual ptr. Giani Nedelcu) : sa abordeze play-outul cu echipa de juniori - in aceasta situatie cred ca acei copii vor face mai multe puncte decat pseudo-fotbalistii care dezonoreaza tricoul Farului de citiva ani incoace si care au adus echipa in aceasta situatie. Macar pustii acestia au mai multa ambitie si vor juca fotbal. Pacat ca cei care au reprezentat clubul in ultimele campionate nu au aceeasiu dragoste si daruire pentru aceasta echipa asa cum are galeria - cred ca ieri si daca jucau 11 baieti din galerie, ii bateau lejer pe cei de la Suceava. Asa ca hai sa vedem daca pustii Farului au stofa de fotbalisti...oricum, mai rau de atit nu se poate.