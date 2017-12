Antrenorul Marin Barbu îşi doreşte un lot echilibrat valoric

La revenirea în eşalonul secund, Callatis Mangalia îşi doreşte evoluţii apreciate, care să demonstreze încă din start intenţiile conducerii de a construi o formaţie competitivă. Noua conducere tehnică a anunţat deja că are nevoie de un lot cât mai numeros, dar mai ales echilibrat pe fiecare post, în acest sens fiind aduşi mai mulţi jucători care în perioada imediat următoare vor fi testaţi. De altfel, ieri, în chiar a doua zi de la reunire, principalul Marin Barbu a programat un joc-şcoală între cei care au pus umărul la promovare şi noii veniţi. „Fiecare echipă este o provocare pentru mine. Ne propunem un loc cât mai bun în clasament şi cum nu avem ca obiectiv promovarea, primordial este construirea unei formaţii competitive, care să se bată de la egal la egal cu orice adversar. Trebuie însă să îmbunătăţim lotul, altfel vor fi probleme. Avem nevoie de jucători în fiecare compartiment. Am găsit la Mangalia şi jucători cu care am mai lucrat, Doicaru, Floricel, Damian şi este bine pentru că deja ştiu ceea ce doresc de la ei“, a declarat “Magiun“ Barbu. La jocul-şcoală de ieri, desfăşurat la Mangalia, a asistat şi primarul Claudiu Tusac, acesta exprimându-şi încrederea că noua conducere tehnică, împreună cu cea administrativă, va construi la Mangalia o formaţie redutabilă. „Vrem să lăsăm o impresie frumoasă, să fim priviţi ca o formaţie bună a ligii secunde, nu ca o nou-promovată. Constanţa este al doilea judeţ al ţării şi cred că ar trebui să facem mai mult pentru sport, să ne implicăm mai mult şi în fotbal“, a declarat edilul Mangaliei. La meciul-şcoală de ieri, pentru cele două echipe au evoluat - albaştrii: Neagu - I. Florea, Floricel, Răvoiu, Nemanja (Oţelul Galaţi) - Dimcea, Bolat, Erdinci Cogali, Kamara - Doicaru, Patane; galbenii: Bermudez - Damian, Miron, M. Călin (Gloria Buzău), Stamate (Politehnica Galaţi) - L. Mihai, Matei (Rapid), Gîrleanu (Oţelul Galaţi), Moroşan (Petrolul Ploieşti) - Iovănescu, Dedu (CS Otopeni). Nu au evoluat Bardu, Calagi şi Ionel Posteucă, toţi accidentaţi.