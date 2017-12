Antrenorul Stelio De Rocco este mulţumit de lotul Tomisului

Ca de obicei în ultimii ani, CVM Tomis Constanţa şi-a remaniat serios lotul în inter-sezon. Faţă de sezonul trecut, tripla campioană naţională a înlocuit opt jucători din totalul de 14. Au rămas Firpo, Began, Macovei, Voinea, Tănăsescu şi Mihăilă, lotul fiind completat cu Hernandez, Mitrovici, Liovi, Dumitrache, Didorciuc, Renato, M. Pavel şi Lescov. În aceste condiţii, misiunea antrenorilor Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş nu se anunţă deloc facilă, pentru că noii veniţi vor trebui integraţi cît mai rapid. „Mă bucură venirea la echipă a noilor jucători. I-am studiat cu atenţie şi consider că pot aduce un echilibru în lot şi în echipă. Renato, Didorciuc şi Mitrovici vor aduce dinamism în joc şi o preluare din serviciu îmbunătăţită. Hernandez vine cu experienţa sa vastă, la fel şi Marian Pavel, la care văd dorinţa de a juca din nou volei la nivel înalt, după doi ani în care a evoluat la echipe mai mici. Este bine pentru coordonatorul cel tînăr, Lescov, că îl va avea ca model pe Sebastian Firpo, de la care cu siguranţă are multe de învăţat. Dumitrache este şi el un jucător tînăr, de viitor pentru voleiul românesc, iar Liovi a avut un sezon foarte bun în campionatul spaniol. Este un lot echilibrat, spun eu, cu multe opţiuni pe fiecare post pentru noi, antrenorii. Din nou avem un lot cu care antrenamentele vor fi la fel de competitive ca orice meci de campionat din sezonul viitor! Experienţa jucătorilor pe care îi avem în lot va fi extrem de importantă în Cupele Europene”, a declarat Stelio De Rocco.

Tehnicianul canadian nu a uitat să le mulţumească jucătorilor care au contribuit la succesele din sezonul trecut şi au plecat în vară. „Într-adevăr, putem spune că s-au schimbat din nou liniile la Tomis, datorită celor opt jucători noi faţă de sezonul trecut. Este o decizie a conducerii clubului, o decizie managerială care s-a bazat şi pe realităţile economice ale anului 2009. În sport întotdeauna trebuie să fim recunoscători celor care au muncit şi au contribuit la succesele acestei echipe. Le mulţumesc celor care au evoluat la Constanţa în sezonul trecut, iar acum au plecat la alte formaţii. Schimbările în lot sînt normale, din punct de vedere sportiv, dar şi economic. Asta pentru că în sezonul trecut am arătat întregii Europe valoarea echipei constănţene şi a voleiului românesc, în turneul Final Four de la Izmir. Prin evoluţiile noastre am atras atenţia asupra noastră şi, normal, jucătorii au început să primească oferte mai bune din alte părţi. Este un semn al profesionalismului şi al organizării cu care s-a muncit la acest club, de la jucători la antrenori şi conducători. Este ceva normal ca fiecare să-şi dorească mai mult şi să ajungă acolo unde e mai bine. În plus, alţi jucători şi-au dorit să joace la Tomis, atraşi de lucrurile frumoase pe care le-au auzit despre această echipă”, a explicat De Rocco.