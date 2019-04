Antreprenorii români, greu de ajutat

Mai mult de jumătate dintre companiile din România sunt în impas și, deși s-ar găsi oameni care să investească în ele, nu întotdeauna se găsesc soluțiile comune, spune Rudi Vizental, CEO-ul unei platforme care investește în firmele cu dificultăți și le readuce pe linia de plutire - „Cei mai dificil negociem cu românii din generația mea, cei care la Revoluție erau adolescenți. Ei sunt cei mai încăpățânați. Am discutat cu peste 150 de antreprenori. Cu unii ne-am înțeles, cu alții nu. Unii voiau practic să ne vândă compania, iar noi eram interesați să investim, nu să cumpărăm“. Întrebat cum ajunge la aceste companii, CEO-ul ROCA a mărturisit că, de regulă, vin firmele la el și nu invers. „De pildă, compania S-Karp, un producător de pantofi din Brașov, ne-a contactat la finalul unei conferințe. Avea un singur magazin stradal în Brașov și afaceri sub 200.000 euro, majoritatea din lohn. El ne-a explicat că lohnul nu mai are viitor și ne-a rugat să-i ajutăm. Acum au opt magazine și afaceri de un milion euro. Sperăm ca cifrele să se dubleze în 2020“, a spus Vizental, citat de hotnews.ro. Procentul cu care ROCA intră în capitalul social al unei companii din portofoliu este de minimum 60%, însă există posibilitatea de a seta de la început un mecanism de răscumpărare a acţiunilor de către antreprenor. În acest moment, platforma ROCA are în portofoliu trei companii românești, S-KARP, Frigotehnica și Tremot, în care deține pachetul majoritar, urmând ca până la sfârșitul lui 2019 să atragă în platformă cel puțin cinci noi companii, dintre care trei sunt deja în diverse faze de pre-tranzacție.