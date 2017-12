Anul acreditării spitalelor

În acest an, conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa şi-a propus ca unitatea sanitară să se claseze pe lista unităţilor care să îndeplinească toate criteriile de acreditare. Managerul SCBI, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a declarat că va face totul pentru ca spitalul pe care-l coordonează să îndeplinească toate standardele de acreditare. „Departamentul de gripă aviară este 50% construit, dar el va fi finalizat în acest an. Trei din cele şase saloane sînt finalizate, condiţiile de aici sînt foarte bune”, spune managerul. Prof. dr. Rugină a explicat că a fost dată în folosinţă şi sala de prosectură, o altă condiţie pentru ca spitalul să fie acreditat. „Imediat ce vom scoate la concurs un post de medic anatomopatolog, vom deschide şi sala de necropsie”, a mai spus medicul director. În acest an, conducerea are în plan şi înfiinţarea unui colectiv de cercetare, departament care să acceseze fondurile de cercetare europene. „Fondurile europene ne pot asigura dezvoltarea unităţii sanitare. Am lansat deja o invitaţie tuturor colegilor noştri şi aşteptăm idei pentru accesarea granturilor pentru a putea obţine fonduri. Este o sursă alternativă de finanţare”, susţine managerul prof. univ. dr. Rugină. Pentru respectarea circuitului în cadrul spitalului, conducerea se luptă de ceva timp pentru a obţine fonduri, necesare achiziţionării unui lift. „Ne-am propus să fim un spital modern, care să ne permită obţinerea acreditării”, a conchis medicul director.